Huittisten hevosten ensimmäisissä testeissä ei koronavirusta

Ensimmäisistä testituloksista ei löytynyt koronavirusta. Eläinlääkäri Kati Niinistö Yliopistolliselta Hevossairaalalta kuitenkin huomauttaa, että koronavirusta ei erity sairauden kaikissa vaiheissa, joten hän ei pidä negatiivisia tuloksia täysin luotettavina.

Niinistö kertoo, että he ovat hoitaneet Viikissä viimeisen kuukauden aikana noin 20 hevosta vastaavanlaisten oireiden takia. Hevosilla on ähkyoireita, ripulia ja korkeaakin kuumetta. Viikissä sairastuneet hevoset saavat nesteitä, kipulääkettä ja tarvittaessa glukoosia ym.

Viikissä hoidetuista ja testatuista hevosista joka toinen on ollut koronapositiivinen, mutta Niinistö itse ajattelee, että negatiivisesta testituloksesta huolimatta hevosten koronataudin kaltaisista oireista kärsivillä hevosista pääsääntöisesti on ollut korona. Virusta ei esimerkiksi erity kaikissa tautivaiheissa näytteeseen, ja näytteenottotapa voi vaihdella, mikä vaikuttaa testituloksiin.

Viikissä hevosia ei ole jouduttu lopettamaan tämän taudin takia. Viime vuonna eläinsairaalalla yksi hevonen menehtyi hevosten koronaviruksen takia.

Kyseessä on eri virus kuin ihmisillä, eikä se tartu ihmisten ja hevosten välillä. Niinistö toteaa, että se kuitenkin käyttäytyy kuin ihmisten koronavirus: iso osa sen saaneista on oireettomia, suuri osa sairastaa lievästi ja pienelle osalle sairaus on vaarallinen tai hengenvaarallinen.

Testituloksista kertonut Tuorin Ratsutilan yrittäjä Jutta Tuori toteaa, että oli tauti mikä tahansa, se on tarpeen ottaa vakavasti.

"Tämän kanssa ei ole leikkimistä, sillä osalle hevosista tämä voi olla tosi vakava, vaikka suurin osa sairastaakin lievin oirein", hän painottaa.

Tuori kertoo, että heillä näytteitä on otettu useammasta hevosesta, ja niistä kaksi on tullut takaisin negatiivisena ja kaksi on vielä tulematta.

Kaikista sairastuneista hevosista on otettu ainakin yksi verikoe.

"Kaikilla hevosilla, jotka ovat sairastuneet, on virusarvot koholla, eli leukosyytit alhaalla ja priteiinit alhaalla. Eli näyttö siitä, että tämä on virustauti, on vahva. Mutta mikä, siitä ei tiedä, selviääkö se vai jääkö se mysteeriksi. Toivottavasti se selviää", hän sanoo.

Tuorin terapiaratsastusta tarjoavalla ratsutilalla hevosista sairastui 13/16, ja 3 hevosta menehtyi. Hevosia hoidetaan yhä kotitallilla.

Eläinsairaaloilla mahdolliset koronahevoset pidetään eristettyinä muista. Niinistö toteaa, että hevosia voidaan hoitaa myös kotitallilla, jos olosuhteet sallivat.

"Mari Torkki on tehnyt Huittisissa hyvää työtä. Usein uhrautuva eläinlääkäri on kiva olemassa", hän sanoo.

