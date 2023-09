Kittilän perhe on etsinyt poniaan vuosia - Nyt he saivat järkyttäviä uutisia

Sastamalassa asuva Kittilän perhe etsi shetlanninponiaan Ron af Langenia jo neljättä vuotta. Poni oli ollut ylläpidossa Kauvatsalla, kun ylläpitäjä oli toukokuussa 2020 ilmoittanut ponin kuolleen ähkyyn. Kittilät eivät uskoneet ”Helmerin” kuolleen vaan etsivät sitä säännöllisesti sosiaalisen median kautta.

Tänä vuonna toukokuussa perheen tytär Helmi Kittilä oli saanut nimettömän vihjeen Hevostalli.net-sivuston kautta, jonka mukaan poni olisi elossa. Perheen toiveet heräsivät ja he lupasivat Helmeristä 1500 euron löytöpalkkion.

Nyt perheen isä Juhani Kittilä kertoo heidän saaneen yhteydenoton Helmeristä.

”Pari viikkoa sitten saatiin uutta tietoa. Ponia ei ole enää missään elossa.”

Juhani Kittilä kertoo, että tytär Helmi oli saanut yhteydenoton ylläpitäjän naapurustoon kuuluvalta henkilöltä, joka oli kertonut, että Helmeri olisi lopetettu.

”Olemme järkyttyneitä, murheellisia. Olemme miettineet, pitäisikö vielä tehdä rikosilmoitus asiasta.”

Toukokuisen nimettömän vihjeen jälkeen perhe oli tehnyt uuden rikosilmoituksen Sastamalan poliisille. Juhani Kittilä pohtii, voisiko sen ottaa uudelleen käsittelyyn, jotta saisi varmuuden, mitä ponille tapahtui.

Perhe teki rikosilmoituksen myös heti ponin kadottua toukokuussa 2020. Hevosurheilu on nähnyt rikosilmoituksen asiakirjat. Asiassa ei nähty syytä epäillä rikosta. Poliisin tutkinnan päätöksen mukaan ylläpitäjä oli luvannut maksaa Kittilän perheelle ponin arvon. Juhani Kittilä kertoo, että he eivät ole saaneet korvausta ponista.

Kittilän perheelle Helmerin lopettamisesta kertonut naapuri haluaa pysyä nimettömänä, mutta hänen henkilöllisyytensä on Hevosurheilun tiedossa.

”Otin yhteyttä Kittilän perheeseen, jotta saisivat sielunrauhan ja tiedon, että poni on lopetettu. Etteivät odota, että se jostain ilmestyy”, hän kertoo.

Hän oli nähnyt sosiaalisessa mediassa julkaisun, jolla etsittiin Helmeriä. Hän oli kaivellut asiaa ja kysellyt asiasta ystäviensä miehiltä, joilla oli yhteyksiä metsästäjiin. Ynnättyään tietonsa hän oli tajunnut, että etsitty poni oli ollut tallissa lähellä hänen kotiaan.

”Kuulin varmasta tiedonlähteestä, että siellä tallissa oli käynyt metsästäjä lopettamassa ponin.”

Naapuri ei muista metsästäjän nimeä eikä tiedä syytä, miksi Helmeri olisi lopetettu. Samalla tallilla oli vähän aiemmin käyty eri metsästäjien toimesta lopettamassa toinen hevonen, joka oli ollut sairas.

Juhani Kittilä on ammatiltaan teurastaja ja on itsekin käynyt lopettamassa hevosia talleilla. Teurastamolla hevosen asiakirjojen on oltava kunnossa, ennen kuin sitä otetaan edes sisälle. Hän kertoo, että paikan päällä lopetettaessa pitäisi aina varmistaa hevosen omistaja ja tarvittaessa soittaa sille.

”Jos pyydetään kotiin lopettamaan, pitäisi aina saada omistajalta lupa. Pitää olla tieto siitä, onko hevonen oma vai jonkun toisen.”

Nyt Kittilän perhe on hyväksynyt sen, että Helmeri ei enää tule kotiin. Täyttä varmuutta tapahtumista ei saada ennen kuin Helmerin ylläpitäjä kertoo ne, mutta toistaiseksi hän ei ole selventänyt asiaa Kittilöille.

Hevosurheilu on ottanut yhteyttä ylläpitäjään, mutta hän ei halua kommentoida asiaa.