Nipsun neuvot ja esteiden arvostelua

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tai ehkä urheilussa jopa vähäisimpänä, meillä on yksi julkkismuuli. Kun julkisuus on vähentynyt, se on pikkuhiljaa mennyt oikeisiin töihin.

”Sillä ei ole Hesari enää tehnyt juttuja”, Sisu-Salmiakin manageri Riitta Holopainen sanoo.

Sisu-Salmiakin alkeisharjoittelua täällä.

Myös kantalehdessä on lajista riippumatonta asiaa, niin kuin aina: koulutusliite ja asiaa uudesta eläinsuojelulaista, joka on nyt lausuntokierroksella.

