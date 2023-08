Ponivaljakoiden MM alkoi - Sade sotki poniyksiköiden koulukoetta

Ponivaljakoiden MM-kilpailut alkoivat tänään Hollannin Oirchotissa poniyksiköiden koulukokeella. Kokeneet Raisa Takkinen ja Kooihuster Harro sekä MM-debyyttiään tekevä Deilina Bishop-Westerlund ja Wikners Dragon Fly starttasivat heti aamutuimaan ja epäonnekseen kärsivät rankkasateen pehmentämästä pohjasta.

Takkinen on koulukokeen sijalla 12 tuloksella 55,44 virhepistettä, kun Bishop-Westerlund sai 61,63 pistettä, joka oikeuttaa sijalle 25. Kärjessä on Sveitsin Cédric Sherrer, joka otti tuntuvan kaulan muihin tuloksella 43,92. Kärkikolmikko on karussa alle 50 virhepisteen tuloksella, mutta sen jälkeen on tasaisempaa.

Joukkueenjohtaja Ben Simonsén kommentoi aamun kilpailua tutustuessaan iltapäivällä maratonrataan.

"Oli huono tuuri kelin kanssa, vettä tuli kuin hanat olisivat auki. Kummallakin huomasi, ettö vaunu liikkui huonosti nurmella."

Pian Takkisen suorituksen jälkeen sade loppui ja aurinko nousi esiin, joten loppupään valjakoille kouluradan pohja ehti kuivua ja muuttua paremmaksi. Sateesta huolimatta Takkinen teki kelpo suorituksen.

"Raisan tulos on hyvä, toki aina olisi voinut olla parempi. Kaksi pientä rikettä tuli."

Takkisen tulos päävastustajiinsa nähden on kauden aiempiin kilpailuihin peilattuna lähellä sitä, mitä Simonsénin mukaan pitikin olla.

"Sekä kuski että me muut hänen ympärillään olemme tulokseen tyytyväisiä."

Märkä pohja söi myös MM:ien ensikertalaisten Bishop-Westerlundin ja Wikners Dragon Flyn liikettä.

"Deilina on ekaa kertaa MM:issä ja koulukoe on hänen vahvinta osaamistaan täällä. Oli vähän vaisu. Olemme kohtalaisen tyytyväisiä tulokseen, mutta olisi pitänyt olla lähempänä Raisaa."

Maratonesteet maksimissa

Lauantain kestävyyskoe tulee vaatimaan hevosilta kuntoa ja kuskeilta taitoa, sillä radalla on kahdeksan estettä, jotka on kaikki vedetty maksimipituuteen.

"Tulee olemaan rankka maraton. On pitkät, vaikeat esteet, kokonaisuus on vedetty maksimiin."

Myös sää voi pelata isoa roolia, sillä välillä Hollannissa on tullut vettä todella paljon. Simonsén kertoo, että pohja vetää vetää yllättävän hyvin, mutta jos sataa, maratonista tulee tosi raskas.

"Raisalle nämä sopivat tosi hyvin, hän osaa ajaa näitä vaikeita esteitä. Deilinalle pitkät esteet ja maraton voi olla rankkaa. Hän ajaa ekaa kertaa näin isoa kisaa."

Huomenna kisaurakkansa aloittavat myös Suomen poniparikuskit Heidi Koski ja Mia Ventoniemi. Kaksikon russ-ponit ovat maratonilla vahvimmillaan.

"Parit ovat taitavia ja maraton on niiden vahvuus."

Simonsén toteaa, että rotupoliittisesti russit eivät ole koulukokeessa vahvimmillaan, mutta suomalaisten russ-ponit ovat kilpailujen parhaimmasta päästä.

Tulokset