Viimeinen 8-sivuinen Ratsastus

Kantalehdessä on hyvinvointilakia, joulutarinaa ja Forssassa sijaitseva Hummala Wellness, jota pitää Krista Kupiainen jalkapallotaustaisen ravivalmentajamiehensä Matti Hiukan kanssa.

Osa hevosista on kuntoutuksessa, mutta etenkin lomien aikaan hevosia tulee vesimatolle nimenomaan siksi, että omistajat saavat pitää vähän vapaata.

”Varmaan kahdellekymmenelle sanoin ennen tätä joulua, että nyt ei mahdu. Moni tilasi jo viime vuonna tämän vuoden paikat”, Kupiainen paljastaa.

Joulun aikaan noin 70 prosenttia asiakkaista on Hummalassa lomailun takia.

”Omistajat haluavat viettää joulua ilman hevosia, ja meille on helpompi tuoda kuin löytää liikuttajat kotiin. Me hoidetaan hyvin, tarhataan ja ne liikkuvat matolla ja kaikkia kireyksiä hoidetaan kylmällä tai laserilla. Osa sanoo ensin, että apua, miten mä pärjään, kun en käy joka päivä tallilla. Ja sitten myöhemmin he sanovat, että talliloma tuli kyllä tarpeeseen”, Kupiainen kertoo.

Hevosten kunto pysyy tai nousee, ja ratsut ovat usein valmiita vaikka kilpailuihin nopeasti mattotreenin jälkeen.

Kupiainen kertoo myös, mitä hänen mielestään ratsuihmiset voisivat oppia ravipuolelta.

Ratsastuksen pääjutussa kävimme katsomassa Heidi Sindaa, jonka kanssa puhutaan niistä kohtaamisista, joita ihmisten ja hevosten välille halutaan aina järjestää. Heidi Sinda hevosineen on siinä ihan huippu!

Kaikkein vauhdikkaimmista ajoista touhu on Hessi-tallilla rauhoittunut. Sindalla oli parhaimmillaan tai pahimmillaan pihassa 50 hevosta, nyt hän huolehtii, että niitä ei ole edes kymmentä. Shetlanninponeja on nolla, ja suomenhevosiakin vain yksi.

Korona on myös vaikuttanut tietenkin paljon, sekä oman tallin tapahtumiin että muualle.

Ja tallitytöistäkin puutetta. Sellaisista kuin Merita Haggren ja Janika Lehtinen, jotka asuivat tallilla pikkutytöistä lähtien ja lähtivät joka paikkaan.

”Aivan valtava on se nuorisotyö, mitä me hevosten kanssa ollaan tehty, joka ikinen talli ja ratsastuksenopettaja”, Sinda sanoo. ”Ja urheilu on paras opettaja. Se opettaa kohtaamaan vastoinkäymisiä ja elämän realiteetteja ja kantamaan vastuuta.”

Nuoret ja lapset tallilla ovat myös asia, jota ilman on vaikea saada mitään isompaa aikaan.

”Kun esimerkiksi haluaa ajaa shetlanninponeilla nelivaljakolla, se ei tarkoita sitä, että saat liikutettua neljä ponia kerralla, vaan siihen tarvitsee ihmisen huolehtimaan joka ponista”, Sinda hymyilee.

On tänä vuonna silti ehditty mukaan Gymnaestradaan, Hööksiin vikellystapahtumaan vikellyspukkien kanssa, Bastionin ja vaunuparaatiin, sekä tietysti moniin häihin ja joukkoajelutuksiin.

Ratsastuksen kakkosjutusta vähän enemmän täällä.

Uutisissa meillä on eläinsuojelutapausta, sekä esteseminaarissa suunniteltu sääntömuutos, joka lopettaa aikaratsastuksen 90 sentin ja sitä pienemmissä luokissa.

Ja tietenkin meillä on viime viikonlopun supertähdet ConCaya ja Noora Forstén. Forstén puhuu ratsastuksen taiasta. Hän itse painottaa olevansa Keski-Euroopan liigassa kummajainen, ainoa, joka lähtee kisoista kotiin, jossa ei ole yhtään hevosta. Con Caya taas myytiin hänelle aikanaan hyväksi 150-hevoseksi, mikä on lopulta valovuoden päässä maailmancupissa toistuvasti nollaa hyppäävästä hevosesta.

”Mutta meidän lajissa on jotain, jota et voi selittää järki-ihmiselle, että tässä on aina nämä syyt X ja Y. On vaikea sanoa, mikä on fiilistä, mikä totta, mikä tarua. Kun ratsastaja ja hevonen tulevat yhteen, kyse on halusta taistella toisen puolesta. Siihen liittyy kaikki se, miten hevosta on hoidettu, mikä on sen herkkyys avuille ja mikä on hevosen ja ratsastajan välinen yhteistyö”, Forstén pohtii.

”Jos katsoo meidän sunnuntain rataa, voi nähdä, että hevonen oli aivan uskomaton, ja voi kysyä, miksi se yrittää niin paljon. Radan 13 esteestä 7 tai 8 oli sellaisia, että olisin voinut tuoda sen siihen helpommalla tavalla. Marcus Ehning tai Christian Ahlman tulivat ainakin 12 esteelle täydessä balanssissa täydelliseen ponnistuspaikkaan, mutta he eivät silti tehneet puhtaita ratoja.”

