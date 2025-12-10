Huoli kasvatuksesta yhdisti hevosväen rivit – "Käytännön kasvattajilla on todella merkittävä rooli"

Tiivis aikataulu

Kyselyn yhteydessä oli mahdollista ilmoittautua työryhmään, joka perustetiin pohtimaan keinoja lämminverikasvatuksen nostamiseksi. Vapaaehtoisia ilmoittautui lähes 90!

”Määrä yllätti positiivisesti. Jo se luo valtavasti uskoa tulevaisuuteen”, vetovastuun työryhmästä ottanut Susanna Back iloitsee.

Työryhmä kokoontui ensimmäiseen Teams-kokoukseensa viime viikon maanantaina. Tänä maanantaina aloitti työnsä ilmoittautuneista koottu 18 hengen pienryhmä, jonka tehtävänä on konkretisoida esille nousevat toimenpide-ehdotukset.

”Siihen yritettiin koota mahdollisimman erilaisia ihmisiä: isoja ja pieniä kasvattajia ja omistajia ja yleensäkin ihmisiä, jotka katsovat asioita eri näkökulmista”, Back selvittää.

”Pienryhmän valinta kuulostaa ehkä radikaalimmalta kuin olikaan. Molemmat työryhmät käyttävät samoja alustoja, ja kaikilla työryhmien jäsenillä on pääsy samoihin materiaaleihin. Jokaisen näkemyksiä tarvitaan, ja ainakin ensimmäisen kokouksen perusteella tulemme niitä myös hyvin saamaan.”