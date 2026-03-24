Edesmennyt Lauri Malinen oli aito kunkkarilegenda

Viipurista kotoisin oleva, vuonna 1933 syntynyt, Lauri Malinen ei ole saanut hevosia verenperintönä.

”Isä ei harrastanut raveja vaan maantiepyöräilyä. Hänellä oli italialainen keltapunainen kilpapyörä. Minä en saanut mennä sitä metriä lähemmäs. Äiti koitti sanoa, että eikö poika voisi sen verran, että oppisi ajamaan polkupyörää. Isä sanoi, että ei tule kysymykseenkään. Ja isä oli ehdoton mies, hän ei sanonut kahta kertaa. Kasvatus oli toisenlaista kuin nykyään.”

Viipurista perhe lähti sotaa pakoon kahteen kertaan, sillä he palasivat sinne välirauhan ajaksi.

”Muistan kun sanottiin, että kolmen tunnin sisään pitää kaikki siviilit olla pois kaupungista. Velipojan kanssa syöteltiin perheen kaneille voikukkia ja ihmeteltiin, kun mereltä tuli niin paljon lentokoneita. Ne olivat venäläisiä pommikoneita ja lensivät kauhean alhaalla, mutta eivät pommittaneet sillä kohtaa. Jylinä oli kauhea.”

Karjalaisuus kuitenkin pysyi jotenkin miehessä. Hän kävi suurin piirtein nykyisen Vermon raviradan kohdilla olevassa Kannaksen ammattikoulukodissa puulinjaa, mutta sai puunkäsittelyaineista niin voimakkaita oireita, ettei siitä tullut ammattia. Malisen täti oli töissä Jokioisten kartanossa, ja hän hommasi pojalle paikan Tauno Holmbergin kanalassa. Holmberg oli hevosmies ja myöhemmin Forssan raviradan voimahenkilö. Siellä Maliselle tulivat hevosetkin tutuiksi.

”Siinä oli hevostöissä karjalaismies Rainer Raaska. Hän huomasi kiinnostukseni hevosiin ja kysyi, että haluanko oppia lisää. Kun myönsin, niin hän soitti karjalaistuttavalleen Kaarlo Partaselle, että täällä on opinjanoinen poika. Kaarlo oli sanonut, että ottaa vaan reppunsa selkään ja tulee heti tänne.”

Kaarlo Partasella oli silloin kaksi oriitta, Lohko ja Kasu. Hänen isänsä Toivo Partanen eli vielä.

”Kaikki suurimmat opit, mitä hevostuntemuksessa olen saanut, on Toivo Partaselta. Hän sanoi, että pojat ei ymmärrä hevosen päälle mitään, ne ajavat vaan. Hevostuntemuksessa olikin Kaarlon ja isänsä välillä suuri ero. Kyllä muut oli pikkupoikia Toivon rinnalla. Kun hän vähän aikaa katsoi hevosta, niin osasi jo sanoa mikä se on.”