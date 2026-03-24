Oikeudenmukainen hevosmies Lauri Malinen on poissa

Vaikka Malisen saavutukset urheilupuolella olivat huomattavat, oli hänen työnsä suomalaisen raviurheilun eteenpäin viemisessä vähintään yhtä arvokasta.

Hän toimi Ravivalmentajien puheenjohtajanakin ja oli esimerkiksi merkittävä henkilö ajamassa asiaa, kun sarjapalkinnoista siirryttiin lähtöpalkintoihin. Eli tätä ennen saattoi voittaa lähdön, mutta jäädä ilman markkaakaan, jos sarjan toisessa lähdössä mentiin kovempaa.

Malinen tuli tunnetuksi myös tyylistään, jota nyt voisi kutsua edelläkäyvän moderniksi. Hän oli äärimmäisen tarkka paitsi hevosen kunnosta, myös sen varusteiden kunnosta ja sopivuudesta.

Hän veti myös ajolupakursseja, ja toimi ravituomarina sekä ravien valvojana. Kaikissa toimissaan Lauri Malinen tuli tutuksi suoraselkäisenä ja -sanaisena.

”Minussa on se vika, että puhun totuutta, vaikka se olisi kylmääkin. Enkä pelkää jälkiseuraamuksia”, hän itse luonnehti tuossa kymmenen vuoden takaisessa haastattelussa.

Tämä yhdistettynä luontaiseen auktoriteettiin sai aremmat jopa hieman pelkäämään häntä, mutta vihamiehiä hän ei silti kerännyt. Tähän oli yksinkertainen syy, koskaan kukaan ei koskaan voinut epäillä Lauri Malisen pyrkimystä oikeudenmukaisuuteen.

Lauria jäivät kaipaamaan tytär perheineen sekä Oktaavia.