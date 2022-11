Osaomistaja Kimmo Saaristo ja valmennustiimi Christa Packalén ja Niki Finnström ovat Let's Get It Upin tärkeitä ihmisiä. Kuva: Anu Leppänen

Lähikuvat

Lokinpoikanen liitää – "Siinä on aihio olla Suur-Hollolaan hevonen"

Lokakuun Kuukauden hevonen Let’s Get It Up häikäisi Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalissa.