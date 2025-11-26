24 haki ATG Talent -koulutusohjelmaan – nämä neljä valittiin
Hippos ATG Oy käynnistää yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa ATG Talent -koulutusohjelman nuorille ravivalmentajille ja alan aktiiveille. ATG Talent tarjoaa osallistujille mahdollisuuden vahvistaa osaamista eri teemoissa – mm. johtamisessa, markkinoinnissa, rahoituksessa, yhteistyökumppaneiden hankkimisessa sekä oman työn kehittämisessä. Lisäksi ohjelma tukee ja kannustaa, antaa inspiraatiota ja tuoreita näkökulmia, mahdollistaa uusia verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä antaa vertaistukea ja uskoa tulevaisuuteen. Ohjelma tarjoaa myös rahallista tukea.
Suomen ensimmäiseen ATG Talent -koulutusohjelmaan haki määräaikaan mennessä 24 nuorta ravialan aktiivia.
”Mahtavaa, että Suomen ensimmäinen ATG Talent -hakukierros keräsi näin paljon potentiaalisia hakijoita”, koulutusohjelman organisaattori Viena Kauppi ihastelee.
Valintaperusteissa painotettiin toiminnan tavoitteellisuutta, hyvämaineisuutta sekä sitoutumista ohjelman tapaamispäiviin. Myös hakemuksella ja viestinnällisillä valmiuksilla oli rooli valinnassa.
”Ilahduttavaa, että ohjelmaan oli halukkaita näin paljon, kiitos jokaiselle hakijalle. Pyrimme valinnoissa löytämään monipuolisesti hieman eri tilanteessa urallaan olevia ja eri puolilta Suomea kotoisin olevia valmentajia, joilla kaikilla on halu toimia esimerkkeinä myös uusille”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kiittelee.
Osallistujille järjestetään yhteinen kahden päivän tapaaminen neljä kertaa vuodessa. Tapaamisissa keskitytään erilaisiin ammatillista osaamista kehittäviin teemoihin ja vieraillaan huippuravivalmentajien luona Suomessa ja Ruotsissa. ATG Talent -ohjelma tarjoaa tukea ja rohkaisua sekä pyrkii auttamaan yritystä kasvamaan ja tallia menestymään.
Vastaavanlainen ohjelma on toiminut Ruotsissa jo vuosia nimellä ATG Talang.
Vuoden 2026 koulutusohjelmaan valikoituivat seuraavat nuoret ravivalmentajat:
Patri Filatoff, Kaarina
Patri Filatoffin lähitulevaisuudessa siintää sukupolvenvaihdos isänsä Jyrkin ammattitallin vetovastuusta. Hän on kerännyt kokemusta myös ulkomailta ja toivoo ohjelmalta näkemystä yritystoiminnan kehittämiseen ja moderniin ja hevosen hyvinvointiin perustuvaan valmennustoimintaan.
Niko Huuskola, Luhanka
Niko Huuskola on aloittanut oman valmennustoimintansa näyttävästi tänä vuonna ja menestynyt myös suurkilpailuissa. Ennen oman valmennustoimintansa aloittamista hän työskenteli Ruotsissa Timo Nurmoksen talleilla. Tulevaisuudessa omaa valmennustoimintaa on tarkoitus kasvattaa.
Veera Vekola, Kaustinen
Veera Vekola on 28-vuotias hevosalan ammattilainen, joka pitää omaa hevostilaa Nikulan ravikeskuksen läheisyydessä. Vekolalla on valmennuksessa tällä hetkellä 8 hevosta, ja hän on kiinnostunut edistämään raviurheilun yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.
”Tosi hienoa olla mukana. Meillä on huippu porukka, jonka kanssa on mukava päästä oppimaan lisää ja luomaan kontakteja. Innostunein fiiliksin odotan, mitä ATG Talent tuo mukanaan”, Veera Vekola iloitsee.
Emma Väre, Vihti
Emma Väre on nuoresta iästään huolimatta jo erittäin kokenut ravivalmentaja, jolle hevosen hyvinvointi on ollut tärkeää kokonaisvaltaisesti. Emma on kiinnostunut kehittämään johtamisosaamistaan ja löytämään uusia työkaluja tulevaisuuden hevosyrityksen arkeen.
Lähde: ATG Talent -ohjelman tiedote
Hippos ATG Oy
Hippos ATG Oy aloittaa toimintansa vuonna 2027 ja hakee rahapelilisenssiä heti, kun lisenssimarkkinalainsäädäntö sen mahdollistaa.
Yhtiö tuo Suomen markkinoille hevos-, urheilu- sekä kasinopelejä.
Suomen Hippos omistaa yhtiöstä 50 prosenttia ja vedonlyöntiyhtiö ATG 50 prosenttia.
Voitto jaetaan siten, että 60 prosenttia ohjautuu Suomen Hippokselle ja 40 prosenttia ATG:lle.
Tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkäjänteinen vahva panos suomalaiseen hevoselinkeinoon.