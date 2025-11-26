24 haki ATG Talent -koulutusohjelmaan – nämä neljä valittiin

Hippos ATG Oy käynnistää yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa ATG Talent -koulutusohjelman nuorille ravivalmentajille ja alan aktiiveille. ATG Talent tarjoaa osallistujille mahdollisuuden vahvistaa osaamista eri teemoissa – mm. johtamisessa, markkinoinnissa, rahoituksessa, yhteistyökumppaneiden hankkimisessa sekä oman työn kehittämisessä. Lisäksi ohjelma tukee ja kannustaa, antaa inspiraatiota ja tuoreita näkökulmia, mahdollistaa uusia verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä antaa vertaistukea ja uskoa tulevaisuuteen. Ohjelma tarjoaa myös rahallista tukea.

Suomen ensimmäiseen ATG Talent -koulutusohjelmaan haki määräaikaan mennessä 24 nuorta ravialan aktiivia.

”Mahtavaa, että Suomen ensimmäinen ATG Talent -hakukierros keräsi näin paljon potentiaalisia hakijoita”, koulutusohjelman organisaattori Viena Kauppi ihastelee.

Valintaperusteissa painotettiin toiminnan tavoitteellisuutta, hyvämaineisuutta sekä sitoutumista ohjelman tapaamispäiviin. Myös hakemuksella ja viestinnällisillä valmiuksilla oli rooli valinnassa.

”Ilahduttavaa, että ohjelmaan oli halukkaita näin paljon, kiitos jokaiselle hakijalle. Pyrimme valinnoissa löytämään monipuolisesti hieman eri tilanteessa urallaan olevia ja eri puolilta Suomea kotoisin olevia valmentajia, joilla kaikilla on halu toimia esimerkkeinä myös uusille”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kiittelee.

Osallistujille järjestetään yhteinen kahden päivän tapaaminen neljä kertaa vuodessa. Tapaamisissa keskitytään erilaisiin ammatillista osaamista kehittäviin teemoihin ja vieraillaan huippuravivalmentajien luona Suomessa ja Ruotsissa. ATG Talent -ohjelma tarjoaa tukea ja rohkaisua sekä pyrkii auttamaan yritystä kasvamaan ja tallia menestymään.

Vastaavanlainen ohjelma on toiminut Ruotsissa jo vuosia nimellä ATG Talang.

Vuoden 2026 koulutusohjelmaan valikoituivat seuraavat nuoret ravivalmentajat: