Nuoret
Ekslätt TNT vaiherikkaan Junior Nordic Kingin voittoon
PowerParkin juhannuslauantai käynnistyi A-ponien Junior Nordic Kingillä. Lähdössä riitti jännitettävää koko 1609 metrin matkalle.
Auton takaa nopeimmin matkaan lähti neljän ponin rintama. Kymmenen ponin lähdössä seitsemän sai laukkamerkinnän, ja keulapaikka vaihtui tiheästi.
Loppujen lopuksi ykkösenä maaliin puristi Matilda Korven ohjastama ja valmentama Ekslätts TNT.
”Ruusuketta lähdettiin hakemaan eli sijoitusta kolmen parhaan joukossa, mutta ei ollut mitään aavistusta, että Tintto voisi voittaa”, Korpi kertoi.
”Taktiikkana oli mennä vähän muiden siivellä ja lopussa yrittää ohi, mutta en ajatellut sen silti riittävän.”
Ekslätts TNT:lla oli omat haasteensa matkan aikana.
”Se pysähtyi kakalle tallikurvissa, mutta kaikesta selvittiin”, Korpi naurahti.