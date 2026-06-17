Hippoksen ja Ravivalmentajien mentorointiohjelma käynnistyy heinäkuussa – hakuaika käynnissä

Suomen Hippos tiedottaa, että nuorisovaliokunta on kokouksissaan käsitellyt nuorten polkua raviurheilussa. Yhtenä kehityskohteena on tunnistettu tarve tukea nuoria, jotka haluavat siirtyä tai ovat hiljattain siirtyneet kilpailemaan poneista hevosiin.

”Ammattivalmentajat haluavat auttaa nuoria raviurheilijoita, ja heillä on paljon hiljaista tietoa, minkä siirtäminen sukupolvelta toiselle on tärkeää. Mentorointiohjelman perustaminen on yksi tapa saada laajennettua nuorten raviurheilijoiden verkostoa ja auttaa heitä eteenpäin urallaan”, Hippoksen nuoriso- ja harrastustoiminnan koordinaattori Johanna Pökkä kertoo tiedotteessa.

Mentorointiohjelma koostuu mentorin ja nuoren välisestä yhteydenpidosta. Mentorointiaika on heinä–lokakuu, ja tälle välille mentori ja nuori sopivat vähintään neljä tapaamista tai yhteydenottoa:

mentorin ajama tai katselema hiitti nuoren valmentamalla ponilla tai hevosella

nuori pääsee ajamaan mentorin hevosella harjoituksessa

kaksi tapaamista tai puhelua, jossa nuorella on tilaisuus kysellä mentorilta mieltä askarruttavista asioista.

Mentorin ja nuoren yhteisellä sopimuksella tapaamisia voi olla enemmän, ja ajanjakso kestää pidempään. Mentorilla on oikeus pyytää nuorelta nähtäväksi todistus voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta.

Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen, korvauksia tai palkkioita ei makseta osapuolille.

Mentorointiohjelma on suunnattu 15–25-vuotiaille nuorille, jotka haluavat päästä tavoitteellisesti eteenpäin raviurheilussa.

Hakuaika ohjelmaan päättyy 28.6.2026.