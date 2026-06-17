Hippoksen ja Ravivalmentajien mentorointiohjelma käynnistyy heinäkuussa – hakuaika käynnissä
Suomen Hippos tiedottaa, että nuorisovaliokunta on kokouksissaan käsitellyt nuorten polkua raviurheilussa. Yhtenä kehityskohteena on tunnistettu tarve tukea nuoria, jotka haluavat siirtyä tai ovat hiljattain siirtyneet kilpailemaan poneista hevosiin.
”Ammattivalmentajat haluavat auttaa nuoria raviurheilijoita, ja heillä on paljon hiljaista tietoa, minkä siirtäminen sukupolvelta toiselle on tärkeää. Mentorointiohjelman perustaminen on yksi tapa saada laajennettua nuorten raviurheilijoiden verkostoa ja auttaa heitä eteenpäin urallaan”, Hippoksen nuoriso- ja harrastustoiminnan koordinaattori Johanna Pökkä kertoo tiedotteessa.
Mentorointiohjelma koostuu mentorin ja nuoren välisestä yhteydenpidosta. Mentorointiaika on heinä–lokakuu, ja tälle välille mentori ja nuori sopivat vähintään neljä tapaamista tai yhteydenottoa:
mentorin ajama tai katselema hiitti nuoren valmentamalla ponilla tai hevosella
nuori pääsee ajamaan mentorin hevosella harjoituksessa
kaksi tapaamista tai puhelua, jossa nuorella on tilaisuus kysellä mentorilta mieltä askarruttavista asioista.
Mentorin ja nuoren yhteisellä sopimuksella tapaamisia voi olla enemmän, ja ajanjakso kestää pidempään. Mentorilla on oikeus pyytää nuorelta nähtäväksi todistus voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta.
Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen, korvauksia tai palkkioita ei makseta osapuolille.
Mentorointiohjelma on suunnattu 15–25-vuotiaille nuorille, jotka haluavat päästä tavoitteellisesti eteenpäin raviurheilussa.
Hakuaika ohjelmaan päättyy 28.6.2026.
Mentorit:
Risto Airaksinen, Hämeenkoski
Meri Elomaa, Kokemäki
Cathy Johansson, Forssa
Jonna Irri, Uumaja, Ruotsi
Jukka-Pekka Kauhanen, Iisalmi
Hannu-Pekka Korpi, Vihti
Timo Korvenheimo, Orimattila
Isto Kuisma, Kouvola
Pertti Puikkonen, Mikkeli
Sami Vehviläinen, Vehviläisen talli, Hankasalmi
Emma Väre, Vihti
Miten haet mentorointiohjelmaan?
Nuorten toivotaan asuvan melko lähellä mentoria, jotta tapaamisten järjestäminen olisi mahdollisimman helppoa. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot urastasi ponien tai hevosten kanssa ja perustelet, miksi juuri sinut pitäisi valita mukaan mentorointiohjelmaan. Kerro, kuka on ensisijainen mentoritoiveesi. Listaa myös muut mentorit, jotka ovat toissijaisia valintojasi, ja asuvat maantieteellisesti sellaisella alueella, että sinulla on mahdollisuus matkustaa sinne.
Hakemukset lähetetään sähköpostitse viimeistään sunnuntaina 28.6. Valinnat tehdään viikolla 27. Jokaiselle mentorille valitaan yksi mentoroitava.