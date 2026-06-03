Talenttien tähtäin varsahuutokaupassa – ”Tosi mukavaa ja mielenkiintoista”

”Tarkoitus on, että talentit alkavat kerätä kimppaa jo kesän aikana kukin omissa kanavissaan, ja jotain markkinointiapua saadaan toivottavasti Hippoksestakin. Viime kädessä jokainen tietysti itse päättää, uskaltaako lähteä huutamaan varsaa, mutta ainakin tässä vaiheessa kaikki ovat innolla lähtemässä. Ja varsan valintaan tulee paras mahdollinen apu”, Viena Kauppi viittaa Pekka Korven tietotaitoon.