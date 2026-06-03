Talenttien tähtäin varsahuutokaupassa – ”Tosi mukavaa ja mielenkiintoista”
Rahapelaamisen lisenssimarkkinaan valmistautuva peliyhtiö Hippos ATG ja Suomen Hippos lanseerasivat täksi vuodeksi koulutusohjelman, johon valittiin neljä nuorta raviurheilijaa.
Nämä kokoontuivat ensimmäisen kerran helmikuussa Vermossa teemoina johtamisosaaminen, hevosurheilun vastuullisuus ja hevosten hyvinvointi. Käytännön oppia tuli seuraavana päivänä Pekka Korven tallilta.
Toukokuun tapaamisessa Teivossa teemoina olivat muun muassa yhteistyökumppanuudet, mentaalivalmennus, työhyvinvointi, asiakasviestintä ja markkinointi. Tallivierailu tehtiin tällä kertaa Markku Niemisen tallille.
Koulutusohjelman organisaattori Viena Kauppi kertoo ensimmäisen puoliskon vastanneen hyvin hänen odotuksiaan.
”Tosi hyvä porukka ja hyvä yhteishenki, hyvä pöhinä”, Kauppi kuvailee. ”Odotan jo innolla seuraavaa tapaamista.”
”Ensimmäinen kerta on tietysti pilotti, mutta saadun palautteen mukaan käsitellyt teemat on koettu tarpeellisiksi ja niistä on saatu työkaluja arkeen”, Viena Kauppi iloitsee.
Seuraava teema on hyvinkin konkreettinen. Talentit kokoontuvat varsahuutokaupan yhteydessä Lahteen, saavat oppia varsan valinnasta Pekka Korvelta ja huutavat halutessaan talliinsa varsan, jonka ympärille kokoavat kimpan ja järjestävät sen hallinnoinnin!
”Tarkoitus on, että talentit alkavat kerätä kimppaa jo kesän aikana kukin omissa kanavissaan, ja jotain markkinointiapua saadaan toivottavasti Hippoksestakin. Viime kädessä jokainen tietysti itse päättää, uskaltaako lähteä huutamaan varsaa, mutta ainakin tässä vaiheessa kaikki ovat innolla lähtemässä. Ja varsan valintaan tulee paras mahdollinen apu”, Viena Kauppi viittaa Pekka Korven tietotaitoon.
Ohjelma vastannut odotuksiin
Niko Huuskolalle sekä kimpan kokoaminen että varsan ostaminen huutokaupasta ovat uusia asioita.
”Tosi mukavaa ja mielenkiintoista – päästä keräämään kimppaa ja ruveta kartoittamaan kiinnostavia varsoja”, hän hehkuttaa.
Timo Nurmoksella työskennellessä huippuvarsat ovat tulleet Huuskolalle tutuiksi.
”Timon kanssa tuli juteltua, mitä varsoissa katsoa ja mihin kiinnittää huomiota, mutta kiva saada nyt toisenkin huippumiehen opastusta asiassa. Se puoli on aina kiinnostanut.”
ATG Talent -ohjelma tuli Niko Huuskolalle tutuksi jo hänen Ruotsin-vuosinaan.
”Seurasin sitä tarkkaan ja mietin jo silloin, että samanlainen pitäisi saada Suomeen. Oli hienoa, että se lopulta tuli, ja mahtavaa, että pääsi itse mukaan.”
”Odotukset oli korkealla, mutta ohjelma on vastannut niihin täysin. Ollaan saatu monipuolista oppia ja käyty monenlaista keskustelua – muistakin asioista kuin valmennuksesta, kengityksestä tai ruokinnasta, joista yleensä tulee juteltua”, Huuskola kiittää.
Kauden päätteeksi talentit tekevät opintomatkan Ruotsiin.
”Jatkosta ei ole ollut vielä mitään puhetta, mutta toivottavasti tulee uusia kausia. Ne päätökset tehdään myöhemmin, mutta tilausta ainakin on. On ensiarvoisen tärkeää saada nuoria ammattilaisia alalle”, Viena Kauppi kokee.
ATG Talentin ensimmäiselle kaudelle oli 24 hakijaa, joista vain neljä voitiin valita.