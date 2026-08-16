Jyväskylän Ponikuninkuusravien ensimmäisenä päivänä laitettiin ennätykset uusiksi

Jyväskylässä nähtiin vauhdikkaita lähtöjä, sillä lähes jokainen voittaja paransi ennätystään. A-poneissa ponikuninkuuden avausmatkan vei nimiinsä Golden Jang ja ponikuningattaren tittelissä on kiinni lauantain jälkeen Diana Wee. B-poneissa avausmatkojen jälkeen kärjessä ovat poniruhtinuudessa Rodden ja poniruhtinatarkilpailussa Little Drops.

B-ponien päälähdöissä nähtiin tiukat loppusuoran kamppailut. Poniruhtinuudessa loppusuoraa tultiin kolmen ponin rintamassa ja sisimpänä kirinyt Rodden puristi ykköseksi uudella tasoitusennätyksellään 44,5. Senja Kopalaisen suojatti on kuulunut avoimen tason ponien huipulle jo pitkään, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun Rodden onnistui poniruhtinaskilpailun lähdössä.

”Tämä on minun paras kaverini. Tämän kanssa on tehty tosi kova työ viime vuodesta, ja nyt se on palkinnut tänä vuonna”, Kopalainen kertoi.