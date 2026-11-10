Suomen Hippoksen ja Suomen Ravivalmentajien mentorointiohjelma saa jatkoa vuonna 2027

Tänä vuonna mentorointiohjelmaan saivat hakea mukaan 15–25-vuotiaat nuoret, jotka haluavat edetä tavoitteellisesti raviurheilussa. Tavoitteena on tukea erityisesti nuoria, jotka ovat siirtymässä poneista hevosten pariin tai ovat hiljattain ottaneet ensimmäisiä askelia hevosten kanssa kilpailemisessa.

“Kiitos kaikille mukana olleille, jotka lähtivät ennakkoluulottomasti kokeilemaan mentorointia. On ollut mukava kuulla, että mentoroinnista on ollut selkeää hyötyä. Tämän vuoden osallistujilta kerätään palautetta, jonka perusteella ohjelmaa voidaan kehittää tulevalle vuodelle”, Hanna Närhinen Suomen Hippoksesta kertoo.

Haku ja ehdot vuoden 2027 mentorointiohjelmaan julkaistaan alkuvuonna.

”Nuorissa on oikeasti tämän lajin tulevaisuus”

Yksi mentorointiohjelman ensimmäiselle kaudelle hakeneista nuorista oli muuramelainen Isla Ruhkala, 18, joka ohjastaa viimeistä kauttaan A-kategorian poneilla. Häntä mentoroi kouvolalainen ammattivalmentaja Isto Kuisma.

”Isto kertoi mielellään omasta toiminnastaan ja valmennustyylistään. Pääsin ajamaan paljon erilaisia hevosia ja me tultiin tosi hyvin juttuun”, Ruhkala muistelee.

Kuisma kertoo, että hän halusi nähdä ajotaidon lisäksi kokonaisuuden; miten nuori suhtautuu hevosiin, käsittelee niitä ja tarttuu tallilla tekemiseen.

”Kun mietin omaa nuoruutta, niin juuri tällaiset tilanteet ovat nuorille tärkeitä. Kun pääsee mukaan raveihin ja käytännössä tekemään, siitä saa paljon oppia”, Kuisma pohtii.

Ruhkala teki Kuismaan vaikutuksen jo ensimmäisellä tapaamisella.

”Tuli heti sellainen fiilis, että tämä tyttö tulee vielä nousemaan tässä lajissa. Hänellä oli oikea asenne ja hän oli reipas. Näki heti, että hevoset tykkäsivät hänestä ja hän tykkäsi hevosista.”

Mentorointi on ollut Kuismalle myönteinen kokemus. Nuorten innostus on vahvistanut hänen ajatustaan siitä, että raviurheiluun on kasvamassa uusi sukupolvi, jolla on halua tehdä töitä lajin parissa.

”Tuli sellainen fiilis, että noissa nuorissa on oikeasti tämän lajin tulevaisuus. On hienoa huomata, että vaikka ajat eivät ole välttämättä helppoja, heillä on kova palo tähän hommaan. Siitä kaikki kuitenkin lähtee, että tätä haluaa tehdä.”

Kuisma on valmis toimimaan mentorina myös uudestaan.

”Ehdottomasti suosittelen mukaan lähtemistä niin nuorille kuin mentoreille.”

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote