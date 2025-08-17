Ponien valtiaat kruunattiin – katso kuvat kaikista voittajista

"Nalli on luonnonlahjakkuus"

Ponikuningaskilpaan lähdettiin Nallin johdossa. Se lähti liikkeelle 20 metrin takamatkalta ja oli koko ajan kärjen tuntumassa. Loppusuoralle saavuttaessa Isla Ruhkala käänsi orin ulommille kaistoille. Viimeiset metrit oli jännitysnäytelmä, sillä Nalli hyppäsi laukalle juuri ennen maaliviivaa. Ruhkala sai kerättyä sen raville, ja valjakko ehti vielä voittoon ja sinetöi itselleen Ponikuninkaan seppeleen.

”Nalli on haastava poni ajaa, sillä se ottaa haparointeja, mutta sillä on valtavat vauhtivarat”, Ruhkala kertoi.

Nallin valmentaja toimii jo neljännen Ponikuninkuuden voittanut Ronja Grönman.

”Tämä poni on luonnonlahjakkuus, mutta talvella on tehty pohjatyöt ja kesällä kilpailutettu tarkasti. En ollut suunnitellut tänne tulemista, mutta Nalli meni Riihimäellä niin hyvin, että päätin ilmoittaa mukaan”, Grönman naurahti.