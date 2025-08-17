Ponien valtiaat kruunattiin – katso kuvat kaikista voittajista
Sunnuntaina kilpailtiin Teivossa Ponikuninkuusravien toinen päivä ja päälähtöjen toiset osalähdöt, kaikki 2100 metrin tasoitusajona.
A-kategorian tammojen ponikuningatarkilpaan lähdettiin tasaisissa tunnelmissa, sillä kärjessä olleiden Oona Tastulan Smedens My Donnan ja Amanda Hännisen Stenbydal’s Castillan välillä ei ajassa ollut yhtään eroa.
Stenbydal’s Castilla lähti liikkeelle 80 metrin ja Smedens My Donna 100 metrin takamatkalta. Ensimmäistä kertaa etusuoralle saavuttaessa kaksikko oli ottanut haltuunsa kärkipaikat ja ponit alkoivat rinnatusten kamppailemaan voitosta. Loppusuoralle saavuttaessa Stenbydal’s Castilla oli johdossa, mutta sen hieman hapuiltua Smedens My Donna pääsi rinnalle. Taistelu oli tiukka, mutta lopussa Stenbydal’s Castilla oli puoli ponin mittaa vahvempi ja varmisti näin itselleen ponikuningattaruuden.
”Lähdin luottavaisin mielin matkaan, ja poni oli tänään tosi hyvä. Koko vuosi on tähdätty tähän kilpailuun ja ponikuningattaren titteli merkitsee t,odella paljon”, ponin valmentajanakin toimiva Amanda Hänninen kertoi.
"Nalli on luonnonlahjakkuus"
Ponikuningaskilpaan lähdettiin Nallin johdossa. Se lähti liikkeelle 20 metrin takamatkalta ja oli koko ajan kärjen tuntumassa. Loppusuoralle saavuttaessa Isla Ruhkala käänsi orin ulommille kaistoille. Viimeiset metrit oli jännitysnäytelmä, sillä Nalli hyppäsi laukalle juuri ennen maaliviivaa. Ruhkala sai kerättyä sen raville, ja valjakko ehti vielä voittoon ja sinetöi itselleen Ponikuninkaan seppeleen.
”Nalli on haastava poni ajaa, sillä se ottaa haparointeja, mutta sillä on valtavat vauhtivarat”, Ruhkala kertoi.
Nallin valmentaja toimii jo neljännen Ponikuninkuuden voittanut Ronja Grönman.
”Tämä poni on luonnonlahjakkuus, mutta talvella on tehty pohjatyöt ja kesällä kilpailutettu tarkasti. En ollut suunnitellut tänne tulemista, mutta Nalli meni Riihimäellä niin hyvin, että päätin ilmoittaa mukaan”, Grönman naurahti.
Little Cinderella omaa luokkaansa
B-ponien ruhtinattaruus oli Little Cinderellan ja Julia Kiukaan näytös. Se otti toisellakin osamatkalla tilanteen haltuunsa heti lähtötilanteessa ja matkasi jokaiseen väliaikapisteeseen kärjessä. Lopulta voitto tuli reilulla marginaalilla, ja Poniruhtinattaren seppele matkasi Mikkeliin.
”Tuntuu tosi hienolle. Tämä titteli on ollut minulle haaveena, etenkin kun kerran hävisin 0,1 sekunnin erolla. Alkukaudesta tuntui ettei edes päästä tänne, kun oli kavion kanssa ongelmia, mutta nyt päästään leipomaan kakkua”, Little Cinderellan valmentajanakin toimiva Kiukas kommentoi.
Poniruhtinaan tittelia lähdettiin jahtaamaan Valdo Ween johtaessa kokonaiskilpailua. Vilma Vironen lähti ruunalla liikkeelle varmoin ottein, ja Valdo Wee irrotti itsensä johtoasemiin ja johti koko matkan aina ylivoimaiseen voittoon saakka. Näin ollen Valdo Wee varmisti itselleen myös Poniruhtinaan arvonimen.
”Lähdettiin katsomaan mihin riitetään ja yritettiin pärjätä mahdollisimman hyvin”, Vironen kommentoi.
Titteli oli ponin valmentajanakin toimivalle Viroselle ensimmäinen.
”Tuntuu todella hyvältä. Tämä on poniraviurheilijoille iso haave, ja tuntuu uskomattomalta, että saavutin sen näin pian. Vasta reilun vuoden olen ohjastanut."
Teivossa kilpailtiin myös Pikkuruhtinas- ja Pikkukunkku-lähdöt, jotka veivät nimiinsä Jates Cinderella ja Lotta Mässeli sekä Scream Bugaboo ja Marian Lukkari.