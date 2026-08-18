Ponikuninkuusravit ensi vuonna Lahdessa ensimmäistä kertaa – "Tukee myös meidän polkuamme kohti Kuninkuusraveja"

Ensi vuoden Ponikuninkuusravien järjestäjäksi haki viisi ravirataa, joista nuorisovaliokunta teki Suomen Hippoksen hallitukselle esityksen järjestäjästä. Kesäkuussa hallitus hyväksyi esityksen, joten vuonna 2027 Ponikuninkuusravit järjestetään Lahden Jokimaalla.”Kiva saada Ponikuninkuusravit ensimmäistä kertaa Lahteen. Tämä tukee myös meidän polkuamme kohti Kuninkuusraveja, joita haemme lähtökohtaisesti vuodelle 2030. Lahden kaupungin kanssa haluamme yhdessä järjestää tapahtumia eri kohderyhmille. Ponikuninkuusravit tukevat sitä strategiaa loistavasti”, Jokimaan tapahtumakeskuksen toimitusjohtaja Ville Holopainen iloitsee.Jokimaalla on järjestetty viime vuosina erinäisiä perhetapahtumia ja Ponikuninkuusraveissa Holopainen haluaakin radan tarjoavan aktiviteettia kaikenikäisille.”Nuorisolle olisi kiva pystyä tarjoamaan festarifiilistä. Lahdessa meillä on paljon aktiivisia poninuoria, mutta Jokimaalla itsessään nuorisotoiminta on ollut aiemmin liian pienellä huomiolla. Ponikuninkuusraveilla haluamme nostaa profiiliamme myös sillä saralla”, Holopainen kokee.Poniravivuoden onnistujat palkitaan aina alkuvuodesta järjestettävässä Nuorisogaalassa. Sen järjestäjäksi haki kaksi ravirataa, joista nuorisovaliokunta valitsi järjestäjäksi Mikkelin raviradan. Edellisen kerran Nuorisogaala on ollut Mikkelissä vuonna 2023..Poniravivaltakuntaan neljä uutta hallitsijaa – tässä ovat uudet ponikuninkaalliset