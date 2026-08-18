Smedens My Donna - Ponikuninkuusravit Killeri 16.8.2026
Smedens My Donna voitti viime viikonloppuna Killerillä jo uransa kolmannen ponikuningattaruuden.Kuva: Maisa Hyttinen
Nuoret

Ponikuninkuusravit ensi vuonna Lahdessa ensimmäistä kertaa – "Tukee myös meidän polkuamme kohti Kuninkuusraveja"

Vastaavasti Nuorisogaalan järjestämisestä vuonna 2027 vastaa Mikkelin ravirata.
Julkaistu
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Ponikuninkuusravit
Mikkelin ravirata
Jokimaan ravirata
Ville Holopainen
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