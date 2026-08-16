Poniravivaltakuntaan neljä uutta hallitsijaa – tässä ovat uudet ponikuninkaalliset

Poniruhtinaan tittelin ratkaisi itselleen Mr. Brightside, joka oli avausmatkan jälkeen 5,3 sekuntia kärkeä jäljellä. Kuopiolaisen Sini Räisäsen taktiikka oli selvä aja-komennosta lähtien. Valjakko lähti heti pitämään kovaa vauhtia ja loppusuoralla valjakko oli kymmeniä metrejä vastustajiaan edellä. Hurja soolojuoksu riitti tarvittavan eron tekemiseen ja poniruhtinaan tittelin voittoon. Samalla syntyi myös uusi 5-vuotiaiden oriiden ja ruunien Suomen ennätys 51,1.

”Se on maailman paras. Se on niin kiltti ja fiksu raviponi. Tuollaista toista ei koskaan tule”, Räisänen kertoi liikuttuneena päätösmatkan voiton jälkeen.

Mr. Brightside on tullut valmentajalleen yksivuotiaana.

”Se on ihan itse opetettu ja kaikki on itse laitettu, siitä tuli tosi hieno poni. Radalla sillä on paljon virtaa, mutta kotona se on tosi kiltti ja ihan sellainen mussukka”, Räisänen kehui.

Mr. Brightsiden ovat kasvattaneet Lotta ja Tytti Lind ja Heta Viinikkala. Ponin omistaa Vakkis Team. Toiseksi kokonaiskilpailussa sijoittui Domino Wee ja kolmanneksi Bleckward C.C.