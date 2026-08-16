Poniravivaltakuntaan neljä uutta hallitsijaa – tässä ovat uudet ponikuninkaalliset
Mr. Brightside SE-vauhdissa
B-ponien poniruhtinatarkilpailu oli todellinen jännitysnäytelmä. Avausmatkan kärkiponit olivat myös 2140 metrin matkan loppusuoralla voittokamppailussa. Ykköseksi venytti viime vuoden poniruhtinatar Little Cinderella. Tasaisessa maaliintulossa avausmatkan voittanut Little Drops oli neljäs, mutta se sai pidettyä eron niin pienenä kärkikolmikkoon, että se varmisti itselleen poniruhtinattaren tittelin 0,2 sekunnin erolla. Toiseksi kokonaiskilpailussa sijoittui Eliza Wee ja kolmanneksi Little Cinderella.
Lähdön jälkeen kokonaiskilpailun tulosta odotettiin pitkään.
”Keskityin vain palauttelemaan ponia, en uskonut, että se pystyisi (voittamaan), mutta niin se vain yllätti”, ponin ohjastaja Inka Heikkinen kertoi.
Heikkinen kilpailee Little Dropsin kanssa Sotkamosta käsin.
”Moneen paikkaan on aika pitkä matka (kilpailemaan), mutta se on kyllä aina kannattanut kiertää. Aivan uskomatonta, en osaa sanoa oikein mitään”, Heikkinen kommentoi.
Little Dropsin omistaja ja kasvattaja on Jaana Ristonmaa. Sen kilpailuoikeuden ovat vuokranneet ponin valmentaja Inka ja hoitaja Jenna Heikkinen.
Poniruhtinaan tittelin ratkaisi itselleen Mr. Brightside, joka oli avausmatkan jälkeen 5,3 sekuntia kärkeä jäljellä. Kuopiolaisen Sini Räisäsen taktiikka oli selvä aja-komennosta lähtien. Valjakko lähti heti pitämään kovaa vauhtia ja loppusuoralla valjakko oli kymmeniä metrejä vastustajiaan edellä. Hurja soolojuoksu riitti tarvittavan eron tekemiseen ja poniruhtinaan tittelin voittoon. Samalla syntyi myös uusi 5-vuotiaiden oriiden ja ruunien Suomen ennätys 51,1.
”Se on maailman paras. Se on niin kiltti ja fiksu raviponi. Tuollaista toista ei koskaan tule”, Räisänen kertoi liikuttuneena päätösmatkan voiton jälkeen.
Mr. Brightside on tullut valmentajalleen yksivuotiaana.
”Se on ihan itse opetettu ja kaikki on itse laitettu, siitä tuli tosi hieno poni. Radalla sillä on paljon virtaa, mutta kotona se on tosi kiltti ja ihan sellainen mussukka”, Räisänen kehui.
Mr. Brightsiden ovat kasvattaneet Lotta ja Tytti Lind ja Heta Viinikkala. Ponin omistaa Vakkis Team. Toiseksi kokonaiskilpailussa sijoittui Domino Wee ja kolmanneksi Bleckward C.C.
Golden Jangille ensimmäinen ponikuninkuus
A-ponien ponikuningatarkilpailussa oli avauspäivän tapaan dramatiikkaa. Avausmatkan voittaja Diana Wee hylättiin päätösmatkalla liikojen laukkojen vuoksi. Päätösmatkan voittaja oli Stenbydal’s Castilla, joka puolestaan tuli hylätyksi lauantaina liikojen laukkojen takia. Ponikuningattaren titteli matkasi näin tuttuun osoitteeseen, sillä vuosien 2023 ja 2024 ponikuningatar Smedens My Donna sijoittui molemmilla osamatkoilla toiseksi ja varmisti itselleen uransa kolmannen tittelin.
Aiempien vuosien menestyksestä huolimatta ponin valmentaja ja ohjastaja Oona Tastula ei ollut asettanut odotuksia korkealle.
”Tällä kertaa lähdettiin sillä tavalla, että pidetään hauskaa ja ponilla on kaikki hyvin, ei ihan odotettu, että voitto tulee”, Tastula sanoi.
Ponilla on suuri merkitys koko Mustasaaressa asuvalle Tastulan perheelle.
”Se on tallin paras ja se varmaan itsekin tietää sen. Kaikki on kohdallaan siinä ponissa, se on ihan paras”, Tastula hehkutti.
Tiia Tastulan omistaman tamman on kasvattanut Smedens Stuteri. Toiseksi ponikuningatarkilpailussa sijoittui Kantolan Whole Lotta Rosie ja kolmanneksi Ailan Moona.
Ponikuninkaasta ei ollut epäselvyyttä, sillä tamperelaisen Neea Kopalaisen ohjastama Golden Jang voitti kilpailun molemmat osamatkat ylivoimaiseen tyyliin.
”Lähdin hyvillä fiiliksillä, meillähän oli se 3,5 sekuntia kaulaa muihin. Ei ollut mitään, että olisi pakko voittaa, kun ollaan vaan lähellä muita, kun tullaan maaliin. Mutta Jallu ylitti taas odotukset”, Kopalainen kommentoi päätösmatkan jälkeen.
Juupajoella asuvan Anni Niemelän valmentamalle ja Talli Tähtien omistamalle ponille titteli on sen uran ensimmäinen. Ponin kasvattajat ovat Henrik ja Juho Ylikauppila.
”Meillä on ihan huipputiimi tässä ympärillä, ilman niitä ei oltaisi tässä pisteessä”, Niemelä jakoi kiitoksia.
Golden Jangin takana kokonaiskilpailussa toiseksi sijoittui Jokimäen Jalmari ja kolmanneksi Aarteen Launo.
Hanna Närhinen, Suomen Hippos
Ponikuninkuusravien pääkilpailujen tulokset
Poniruhtinatar
1. Little Drops
2. Eliza Wee 0,2 s
3. Little Cinderella 0,3 s
4. Jates Armada 2,5 s
5. Amazon 10,4 s
6. Lil’s Ambra 17,5 s
7. Dayzee Wee 23,1 s
Ei tulosta: Golden Fighter ja P.H. Hurtiga Harpan.
Poniruhtinas
1. Mr. Brightside
2. Domino Wee 1,5 s
3. Bleckward C.C. 5,2 s
4. Rodden 5,3 s
5. Charizard 6,2 s
6. Corall 8,6 s
7. Lil’s Lotus 12,0 s
8. Granös Superlight 15,9 s
9. Hillshead’s Pride 22,9 s
Ei tulosta: Little Ferrari ja Romero Wee.
Ponikuningatar
1. Smedens My Donna
2. Kantolan Whole Lotta Rosie 15,8 s
3. Ailan Moona 17,7 s
4. Desna Wee 17,9 s
5. Olywina von Stall Roma 21,7 s
6. Wanheda 24,8 s
7. Ekslätts Yatzy 28,0 s
8. Mariline’s Dolomite 33,3 s
9. Meemi 47,7 s
Ei tulosta: Diana Wee, Jive, Lilli Puttinen, Spike Comp, Stenbydal’s Castilla ja Wild Princess. Savirannan Serafiina vetäytyi kilpailusta lauantain jälkeen.
Ponikuningas
1. Golden Jang
2. Jokimäen Jalmari 8,1 s
3. Aarteen Launo 9,9 s
4. Granat 13,1 s
5. Prinz Pilgrim 13,1 s
6. Olaf 17,2 s
7. Skogsborgs Winnie 18,9 s
8. Mäntylahen Tuimaepeli 21,1 s
9. Eye-Catcher 21,7 s
10. Coruscate Comanche 34,3 s
Ei tulosta: Koskenkukan Frodo, Mosso, Rosenbergs Brejk ja Specific’s Magic. Ekslätts TNT ja Nalli vetäytyivät kilpailusta lauantain jälkeen.