Näkökulma: Ponikuninkuusraveissa paikka parantaa lajin yhteishenkeä
Poniraviurheilun kauden päätapahtuma Poninkuninkuusravit kokoaa nuoret vanhempineen viikonloppuna Jyväskylän Killerille. Tätä viikonloppua on monessa kodissa odotettu enemmän kuin koulujen aloitusta.
Kaikki eivät mahdu mukaan, ja moni kokemattomampi ohjastaja haaveilee tulevina vuosina pääsystä ponikuninkuusraveihin. On paljon nuoria, jotka ovat jääneet rannalle tai seuraa kisoja katsomon puolella.
Kuten missä tahansa yhteisössä, mukaan mahtuu monenlaisia persoonia. Muista lajeista poiketen poniraviurheilussa ei kisapaikalla ole varsinkaan tavallisena ravipäivänä mukana varsinaista nimettyä vetäjää tai aikuista valmentajaa, joka katsoo nuorten perään ja opastaa tarvittaessa myös vanhempia.
Poniraviurheilu toimii nuorille ponnahduslautana raviurheilun pariin. Muutenkin nuorten juniorityö on elintärkeässä roolissa koko hevosalan tulevaisuuden kannalta. Pitää muistaa, että lapsista tulee jonain päivänä aikuisia.
Tämän hetken ohjastajaliigassa maan viidestä kärkikuskista Santtu Raitala ja Tuukka Varis ovat aloittaneet uransa poniraviurheilun parissa. Kokeneemmista konkareista Ari Moilanen on hänkin ollut mukana yhdeksässä ponien näytöslähdössä. Santtu Raitala olisi saattanut ilman poniraviurheilua rakentaa elämässään ihan erilaisen polun.
Siksi on tärkeä puhua ja tehdä toimia, joilla poniraviurheilu pysyy mielekkäänä toimintana ja saa eväät kehittyä turvallisena harrastuksena.
Pelkkää iloa lajin harrastaminen ei ole ollut, sillä kesän aikana on tullut useampikin yhteydenotto poniraviurheilun haasteista ja varjopuolista.
Aloittelijoille on tärkeää, että heidät otetaan lajin pariin avosylin mukaan. Neuvotaan kisapaikan rutiineissa, kannustetaan, autetaan volttauspaikalla tarvittaessa, ja tsempataan myös kisan jälkeen. Pidetään huolta.
Aloitteleva harrastaja jännittää, ja vertaa itseään muihin. Nuorilla itsetunto ja riittävyyden tunne on muutenkin herkästi koetuksella. Yksikin ylimielinen tai vähättelevä kommentti saattaa siinä kohtaa olla liikaa.
Kaikki nuoret ja teinit eivät puhu poneistaan kunnioittavasti. Olen päässyt itsekin todistamaan tilannetta, jossa poni saa kuulla kunniansa lähdön jälkeen. Teini-ikään kuuluu kapinointi, mutta samalla pitäisi olla ymmärrys siitä, että pahan olon purkaminen eläimeen ei ole oikein.
Eräs poniraviurheilun uusi toimija on surullinen epäkohdista, joita hän on kuluneen vuoden aikana huomannut. Laji tarvitsee hänen mielestään enemmän kilpailijoiden, vanhempien ja poniravikoulun ohjaajien keskustelua näistä asioista.
Kannustamaan jokaista positiivisempaan käyttäytymiseen – sekä muita että itseään kohtaan. Viisas neuvo.
Ei ole iso työ kohdella aloittelijoita, kilpakumppaneita ja poneja kunnioittavasti. Kaikille pitää antaa mahdollisuus kokeilla lajin parissa siipiään. Poninkuusravit on hyvä paikka lähteä parantamaan yhteishenkeä ja olla esikuvana muille.