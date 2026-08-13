Näkökulma: Ponikuninkuusraveissa paikka parantaa lajin yhteishenkeä 

Poniraviurheilun kauden päätapahtuma Poninkuninkuusravit kokoaa nuoret vanhempineen viikonloppuna Jyväskylän Killerille. Tätä viikonloppua on monessa kodissa odotettu enemmän kuin koulujen aloitusta.

Kaikki eivät mahdu mukaan, ja moni kokemattomampi ohjastaja haaveilee tulevina vuosina pääsystä ponikuninkuusraveihin. On paljon nuoria, jotka ovat jääneet rannalle tai seuraa kisoja katsomon puolella.

Kuten missä tahansa yhteisössä, mukaan mahtuu monenlaisia persoonia. Muista lajeista poiketen poniraviurheilussa ei kisapaikalla ole varsinkaan tavallisena ravipäivänä mukana varsinaista nimettyä vetäjää tai aikuista valmentajaa, joka katsoo nuorten perään ja opastaa tarvittaessa myös vanhempia.

Poniraviurheilu toimii nuorille ponnahduslautana raviurheilun pariin. Muutenkin nuorten juniorityö on elintärkeässä roolissa koko hevosalan tulevaisuuden kannalta. Pitää muistaa, että lapsista tulee jonain päivänä aikuisia.

Tämän hetken ohjastajaliigassa maan viidestä kärkikuskista Santtu Raitala ja Tuukka Varis ovat aloittaneet uransa poniraviurheilun parissa. Kokeneemmista konkareista Ari Moilanen on hänkin ollut mukana yhdeksässä ponien näytöslähdössä. Santtu Raitala olisi saattanut ilman poniraviurheilua rakentaa elämässään ihan erilaisen polun.