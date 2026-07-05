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Stenbydal's Castilla vahvin poni Suur-Hollola-ajossa
Suur-Hollola-sunnuntai käynnistyi A-ponien 1640 metrin tasoitusajolla.
Nopeimmin liikkeelle lähti paalupaikan Little Dreamcatcher, jonka Oona Tastula ajoi keulaan. Valjakko lähti erottumaan kärkijoukosta ja johti ensimmäisen kierroksen, mutta 160 metrin takamatkalta lähtenyt Stenbydal’s Castilla eteni jyrän lailla ja otti keulapaikan itselleen. Loppujen lopuksi Amanda Hänninen ohjasti Stenbydal’s Castillan ylivoimaiseen voittoon.
”Lähtö oli tosi kova, mutta tiesin, että se pääsee kovaa, jos se yrittää kunnolla”, Hänninen kertoo valmentamastaan 7-vuotiaasta tammasta.
Poni eteni matkalla hurjan näköistä vauhtia.
”Ei se niin helppoa ollut, mutta tiesin että poni pääsee, kun sitä treenattu kotona. Loppusuoralla vähän himmattiin, jos ennätystä pystyttäisiin säästämään”, Hänninen kommentoi.