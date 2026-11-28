”Ai, voitin ensimmäisen ajamani lähdön? Sitä en kyllä tiennyt”, ohjastaja hämmästelee.

Myös tällä V75-kierroksella ensimmäinen hevonen, jonka rattaille Örjan Kihlström nousee, on Roger Walmannin valmentama. Kyseessä on hopeadivisioona (V75-1) ja numero 4 Flotilla.

”Se menee koko ajan hyvin, mutta ongelmana on, että se jää aina alussa. Kun ollaan tällä tasolla, on vaikeaa, kun joutuu usein vähän tukalaan paikkaan, kuten sille yleensä käy. Lopun se tulee aina hyvin, kunhan saa oikeanlaisen juoksun. Lähtö on arvaamaton, ja se kohtaa lisäksi useita todella hyviä hevosia.”

V75-2- kohteessa hän ohjastaa saman valmentajan kolmevuotiasta ruunaa 4 Capo.

”Siinä on oikeastaan vähän sama juttu. Sekään ei ole mikään raketti avaamaan, mutta lähti viimeksi hieman paremmin ja kulki sen jälkeen hyvin. Hevonen vaikuttaa nousukuntoiselta.”

V75-3 on Konung Carl XVI Gustafs Silverhäst, jonka Kihlström voitti jo vuonna 1990 Mr Luckenilla. Nyt hän ohjastaa Daniel Redénin valmentamaa numeroa 3 Double Deceiver.

”Se on todella hyvä hevonen, joka on näyttänyt viime aikoina hienolta. Toivon, että se tekee hyvän juoksun ja on mukana kamppailemassa voitosta.”

”On tietysti pieni plussa meille, että 10 Diva Ek ja 9 Castor The Star saivat takarivin lähtöradat. Taktiikka katsotaan sitten, kun lähtö ajetaan, Double Deceiver on monipuolinen hevonen.”

Tammadivisioonassa (V75-4) ajetaan 2140 metriä volttilähetyksellä. 11 Hankypanky Leonie starttaa viitosradalta 20 metrin takamatkalta. Viimeksi, kun tamma kokeili tätä lähetystapaa, tuloksena oli laukka.

”Se on todella hyvä. Rättvikissä se ei laukannut suoraan lähdöstä vaan ravasi vähän matkaa. Nyt on kuitenkin juoksurata, ja toivon sen auttavan tammaa tällä kertaa.”

”Jos se selvittää alun, uskon sen olevan mukana taistelemassa kärkisijoista.”

V75-5-lähdön 3 Padron on Roger Walmannin tallin kolmevuotias, joka on ottanut yhden voiton yhdestätoista startista.

”Normaalisti sillä on ehkä vaikeaa voittaa 75-tasolla sen perusteella, mitä se on näyttänyt.”

Voisiko se olla sinun 37-kertoiminen yllättäjäsi tällä kertaa?

”Haha, se saattaa hyvinkin olla siinä kertoimessa, mutta luulen, että voittaminen tulee olemaan vaikeaa.”

Kihlström päättää kierroksen Daniel Redénin valmentamalla numerolla 12 Cabello (V75-7), joka on alustavasti niukka pelisuosikki.

”Se on ollut todella hieno, mutta lähtöpaikka on mikä on. Se on kuitenkin sen verran hieno, että se pitää huomioida silti. Kun lähtöä katsoo, sen kuuluukin ehkä olla pelisuosikki paikasta huolimatta.”

Vaikuttaako sinuun ohjastajana, jos ajat pelisuosikkia kaikkein huonoimmalta lähtöradalta?

”Pitää yrittää ajaa sen mukaan, mihin itse uskoo. Sillä, onko hevonen suosikki vai ei, on vähemmän merkitystä. Hevosen kykyjen mukaan on mentävä.”

Yhteenvetona, mitkä ovat parhaat saumasi?

”Lähtöradat huomioiden ne ovat kuitenkin varmaan Hankypanky Leonie ja Double Deceiver, ja niiden jälkeen Cabello.”

Entä 37-kertoiminen yllättäjäsi, kuka jysäyttää?

”Se on varmaan Capo, jos pitää nimetä joku, joka ei ole suosikki. Se on lähimpänä vuoroaan.”

Tony Ryttar / Travronden

V75-peli on Suomessa pelattavissa nimellä T75 tai Toto75. Peliaika päättyy 28.11.2026 kello 16.00.