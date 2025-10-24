Historian ensimmäinen Toto85-kierros ajetaan Jägersrossa lauantaina.
Jägersron Toto85 pelattavissa Veikkauksen digikanavissa – käsiohjelmasivut vihjeineen vapaasti ladattavissa

Iso jackpot ryydittää Ruotsin Toto85-avauskierrosta. Käsiohjelmasivut A4-koossa vihjeineen on julkaistu.
7 oikein -lehdessä ei Jägerson lauantain lähtölistoja ole, koska pelattavaksi ravit tulivat vasta lehden jo mentyä painoon. Jatkossa Toto85-listat vihjeineen ovat normaalisti lehdessä. Ensi viikolla Ruotsissa on kaksi 85-kierrosta: lauantaina Rommessa ja sunnuntaina Solvallassa, jossa ajetaan huippumielenkiintoiset Breeders Crownin välierät.

Peliaika Toto85:een päättyy klo 17.10 Suomen aikaa, ja se on pelattavissa vain Veikkauksen digikanavissa. Muita pelimuotoja pystyy pelaamaan myös pelipisteissä normaaliin tapaan.

Normaaliviikkoina torstaisin ilmestyvässä 7 oikein -lehdessä on loppuvuoden ajan Ruotsin päivän pääpelin kohdelähtöjen käsiohjelmasivut torstaista maanantaihin sekä joidenkin ravien oheislähtöjä.

Jägersron lauantain kaikkien 10 totolähdön A4-käsiohjelmasivut sekä Toto85-kohteiden vihjeet ovat vapaasti ladattavissa tästä linkistä.

Ruotsin uusi Toto85-peli avautui suomalaisille pelattavaksi
