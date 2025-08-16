Heta Huuskolasta monté-ohjastajien Suomen mestari
Monté-ohjastajien SM-kilpailu kutistui kahden osalähdön mittaiseksi hevospulan peruttua kylmäveristen lähdön. Lisäkutistusta tuli, kun ensimmäisen osalähdön kahdeksasta hevosista peräti neljä jäi pois.
Poisjäänneistä jaettiin hyvityspisteitä, joten ne eivät kisaa ratkaisseet. Tarkinta työtä teki Heta Huuskola, joka ajoi ensin Landing Datan ja sitten Västerbo Acordian kakkoseksi. Kun voitot menivät ristiin – ensimmäinen Miisa Pulkkaselle Peak C.R.Sevenillä ja toinen Elina Pakkaselle Gambler Hossilla – niin kakkossijat riittivät mestaruuteen.
Suorituksen arvoa nosti, ettei kumpikaan Huuskolan ajokeista ollut lähtöjensä kuumimpia suosikeita.
Yle TV2 näyttää koosteen kilpailusta kello 18.50 alkaen.
Tulokset
Heta Huuskola (16)
Elina Pakkanen (15)
Miisa Pulkkanen (13)
Suvi Vaittinen (11)
Sara Hautamäki (10)
Heli Perkiö (10)
Milla Markkanen (3)
Pia-Maria Moilanen (2)
Lähde: Suomen Hippoksen tiedote