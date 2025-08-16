Heta Huuskola monté-ohjastajien Suomen mestari 2025
Heta Huuskola tuuletti historiallista Suomen mestaruutta.Kuva: Anu Leppänen
Heta Huuskolasta monté-ohjastajien Suomen mestari

Monté-ohjastuksen ensimmäinen Suomen mestaruus ratkottiin osana Espoon SM-viikkoa Vermossa.
Monté-ohjastajien SM-kilpailu kutistui kahden osalähdön mittaiseksi hevospulan peruttua kylmäveristen lähdön. Lisäkutistusta tuli, kun ensimmäisen osalähdön kahdeksasta hevosista peräti neljä jäi pois.

Poisjäänneistä jaettiin hyvityspisteitä, joten ne eivät kisaa ratkaisseet. Tarkinta työtä teki Heta Huuskola, joka ajoi ensin Landing Datan ja sitten Västerbo Acordian kakkoseksi. Kun voitot menivät ristiin – ensimmäinen Miisa Pulkkaselle Peak C.R.Sevenillä ja toinen Elina Pakkaselle Gambler Hossilla – niin kakkossijat riittivät mestaruuteen.

Suorituksen arvoa nosti, ettei kumpikaan Huuskolan ajokeista ollut lähtöjensä kuumimpia suosikeita.

Yle TV2 näyttää koosteen kilpailusta kello 18.50 alkaen.

Monté-ohjastajien SM:n kärkikolmikko
Monté-ohjastajien SM:n kärkikolmikko: voittaja Heta Huuskola keskellä, kakkonen Elina Pakkanen vasemmalla ja kolmonen Miisa Pulkkanen oikealla.Kuva: Anu Leppänen

Tulokset

  1. Heta Huuskola (16)

  2. Elina Pakkanen (15)

  3. Miisa Pulkkanen (13)

  4. Suvi Vaittinen (11)

  5. Sara Hautamäki (10)

  6. Heli Perkiö (10)

  7. Milla Markkanen (3)

  8. Pia-Maria Moilanen (2)

