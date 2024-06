Raviraportti Tampere: Toholammin miehet juhlivat jälleen – ”Mahtava laji”

Amazing Playerin, Fairy Windin ja Viulan Voiton rinnalle kauden aikana eniten voittoja rohmunneisiin hevosiin noussut Sopun Solu on Paavo Hietalan omistama 5-vuotias ruuna, jonka valmennuksesta vastaa Markku Kinnunen. Toholammen miesten yhteistyön tulosta on myös 4-vuotiaiden tammojen Missikisassa kolmanneksi kirinyt Neiti Sävel, jonka toinen omistaja on Seppo Hietala.

Kaksikkoa Teivossa ohjasti Ville Pohjola, joka summasi Sopun Solun kehittyneen startti startilta. Kaikkiaan täysosuma oli 26 starttia kilpailleelle ruunalle uran 13.

”On se nyt noussut niin mahtavaan kuntoon”, Markku Kinnunen ihasteli.

”Niistä olosuhteista mistä Sopun Solu on lähtenyt, kun 3-vuotiaana sitä ei pystynyt ajamaan lainkaan, tämä on ihan ihmeellistä. Se sairasti silloin, ja oli jalkavaivaa. Honkasen Pekalle kiitokset, kun hän sitä ajoi Ylivieskan harjoitusraveissa ja Piippolan paikallisraveissa, vaikka olin jo jättää hevosen sieltä pois. Hevonen voitti paikallisraveissa ja meni koelähdön läpi. Siitä lähtien se on kehittynyt ihmeellisen hyvin koko ajan”, Kinnunen taustoitti.

Toisin kuin tallikaverinsa Neiti Sävel, ikäluokkalähdöissä Sopun Solua ei ole nähty, eivätkä ne ole myöskään suunnitelmissa.

”Ajetaan näitä omia lähtöjä jatkossakin. Kahdeksas voitto jo tälle vuodelle – eihän tätä voi oikein ajatella, että tavalliselle pulliaiselle voi tällaista tapahtua. Omistajille kiitos, että voin tällaisilla hevosilla harrastaa, kun olen ihan eläkeläisäijä ja harrastaja. Käyn Paavolla pari-kolme kertaa viikossa hevosia ajamassa ja ravireissut siihen päälle. Raviurheilu on ihan mahtava laji, kun voi näin harrastaa”, Markku Kinnunen kiteytti.

Missikisasta viiden tonnin ykkösrahat juosseelle Cimallukselle startti oli vasta uran toinen. Sen tähtäimessä ovat tammojen ikäluokkalähdöt, ja yhä kehittyessään Cimallus voi hyvinkin riittää myös kovia oriita ja ruunia vastaan. Siihen loisteliaat eväät antaa jo Cimalluksen suku, sillä se on Välähdyksen ja periyttäjätamma Cordiittan jälkeläinen. Eikä menestys jää myöskään valmennusosaamisesta kiinni, sillä Marko Häkkilä on luottanut omistamansa tamman Seppo Suuroselle.

Markku Niemisen tallista tuli kolme voittajaa, joista 3-vuotias Callela Estelle on sekin sukuvarsoja. Sitä vanhemmat Macho Match ja Phantom Opera esittivät nekin parastaan vauhdikkaissa lopetuksissa.