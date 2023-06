Anything For You kiri linjalla ohi sitkeän juoksun tehneen Astrumin. Kuva: Pekka Salonen

Raviviikko Raviraportti Vermo: Airaksisen hurjalle putkelle jatkoa – "Paljon on tullut kilometrejä" Risto Airaksisen valmentama Anything For You viimeisteli voittoisasti Suur-Hollola-ajon välieriä varten, kun 11-vuotias ruuna kiri ykköseksi ajalla 11,6a/1620 metriä. Ykkössijan myötä Airaksisen hurja putki sai jatkoa, sillä nyt 73-vuotias Airaksinen on ohjastanut joka vuosi voiton vuodesta 1967 alkaen.