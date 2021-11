Jägersron lähtölistat valmistuneet, Riina Rekilä ajaa Tetrick Wanialla

Karin Walter-Mommert osti suurtalliinsa Tetrick Wanian, kuten monissa medioissa on kerrottu. Travservice.dk:n jutussa todetaan, että valmentaja-ohjastaja Michael Nimczyk oli vihjannut Walter-Mommertille Tetrick Wanian olevan myynnissä. ”Soitin Riina Rekilälle, ja kauppa toteutui nopeasti. Riina jatkaa ohjastajana myös lauantaina, ja hevonen on hänellä valmennuksessa myös tulevan talven”, Walter-Mommert kertoi. Asian vahvisti myös MT Ravinetti, jossa haastateltiin uutta omistajaa.

Suomeen huutokaupasta lokakuussa ostettu Beat It nähdään myös finaalissa. Se on nyt suomalaisten nimissä myös ST:n järjestelmässä. Mattias Djusen valmentaman tamman omistajat ovat LVI Joonas Uutinen Oy ja Rakennus Iiro Oy. Magnus A Djusen ajama Beat It lähtee kisaan kymppinumerolla.

