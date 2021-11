Majestic Man toi Jonna Irrille ensimmäinen V75-voiton valmentajana

Majestic Manilla oli juoksurata. Skoglundin startti onnistui hyvin, ja Majestic Man singahti vaivatta keulaan. Vauhti pysyi reippaana koko matkan ajan. Majestic Man hallitsi, ja voitto tuli varmasti.

”Aivan mahtavalta tuntuu. Tämä oli minun ensimmäinen V75-voittoni Ruotsissa valmentajana”, Irri kertoi.

”Tarkoitus oli ajaa keulaan. Tehtävää helpotti, kun toinen juoksuratahevonen laukkasi. Sain ajaa keulassa mieleistäni vauhtia. Pidin takana juosseen hevosen pussissa, ja voitto tuli varmasti. Ykkönen maistuu tosi hyvältä, sillä edellisestä lauantaivoitostani on aikaa”, Skoglund sanoi.

Toto75-kierros alkoi superesityksellä Stoelitenissä. Mika Forss karautti Hevin Bokon keulaan. Avauspuolikas mentiin hurjasti 07,5-vauhtia. Unique Juni tuli rinnalle ja piti vauhdin reippaana, kierros jäi taakse 11,2-kyydissä. Timo Nurmoksen valmentama Hevin Boko kesti kaiken ja oli todella urhea. Se piti voittoon uudella Ruotsin ennätyksellä 12,3a/2640m. Anna Mixillä on ME-aika 12,0a.

”On tämä pirun kova tamma. Mietteet olivat vähän epävarmat, kun avauspuolikas mentiin niin kovaa. Onneksi Hevin Boko rauhoittui 500 metrin jälkeen. 700 jäljellä lisäsin vauhtia, ettei kukaan ainakaan pätkällä tule ohi. Esitys oli tosi hieno”, Forss kehui.

Päivi ja Jorma Kontion La Verite teki vahvan juoksun Klass II:ssa. Se kiersi johtaneen That’s So Cleverin rinnalle. Keulahevosen Melkko & Sorosen valmentama La Verite kukisti, mutta takaa kiri Räser Helge tuulispäänä ykköseksi. La Verite oli hyvä kakkonen. Marjaana Alaviuhkolan ja Anne Siljamäen That’s So Clever kesti kolmanneksi.

Lisää Nurmos-voittoja saatiin kultadivisioonassa. Jorma Kontio ajoi Brother Billin kirivoittoon ajalla 10,4a/1640m. Ensimmäinen lähtöyritys uusittiin, kun hevoset olivat ehtineet juosta jo jonkin matkaa. Disco Volanten paras puhti meni uusittuun lähtöön. Varsinaisessa lähdössä se väsyi johtopaikalta. Uusinta meni Disco Volanten kuskille Ulf Ohlssonille, syynä oli lentävä lähtö. Sääntöjen mukaan lähtö uusitaan, jos lentävän lähdön tehnyt valjakko pääsee johtopaikalle. Disco Volante meni johtoon vasta reilun sadan metrin juoksun jälkeen, siksi uusinta tuli myöhään.

Diamantstoetissa Best In Show As ja Love Eagle laukkasivat heti alussa. Didi Dam pinnisti seitsemänneksi. André Eklundin Minnucci Zon kiri johtavan takaa ykköseksi. Klass I:ssä uskottiin Vice Versa Diamantiin paljon. Se laukkasi voittotaistosta loppusuoralla. Typhoon Face sijoittui kahdekksanneksi. Jörgen Westholmin Santos De Castella paineli keulasta ykköseksi. Pronssidivisioonassa Suomeen tuli nelossija. Björn Goopin ajama Kurri Jari Boko teki pitkän kirin, ja totosija oli lähellä. Gogobet Sisulla oli takaa mahdoton tehtävä. Se oli kahdeksas maalissa.

Einari Vidgren Oy:n Djokovic starttasi ennen 75-kierrosta ajetussa stayerlähdössä ja aloitti Julmyran valmennuskeskuksesta. Matti Nisosen valmentama Bold Eaglen poika kiri Mats E Djusen ajamana vahvasti kakkoseksi ja tienasi 50 000 kruunua. Kierroksen juoksun jälkeen keulaan kiertänyt Gaylord Am piti Anders Erikssonin ajamana ykköseksi.

Onkel Invest sai iloita Lahdessa Fazimon voitosta Jokimaa Tekee Tähtiä -kisassa. Eskilstunan päätöslähdössä tuli päivän toinen ykkönen. Björn Goop ajoi Tara Hills -tammalla 3-vuotislähdössä keulasta helpon voiton. Muscle Hillin ja Miss Kadabran tytär ravasi tuloksen 15,7/2140m. Global Classified (Bold Eagle) seurasi kakkoseksi ja toi toisen kakkossijan Einari Vidgren Oy:lle.