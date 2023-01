Love No Pain oli yksi Halmstadin suomalaismenestyjistä. Kuvassa tamma voittaa Solvallassa.. Kuva HU-arkisto: Anu Leppänen

Ulkomaan ravit

Suomalaisjuhlat Halmstadissa: Con Crowe, Wish Me Magic, Love No Pain ja Unique Creation voittivat

Petri Puron kasvattama Con Crowe, Hanna Lähdekorven Wish Me Magic, Fincumet Groupin Love No Pain ja Anne ja Kaarina Metzin Unique Creation valloittivat 75-lähdöt Halmstadissa.