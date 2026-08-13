Fortunewheelgardenille rata yksi, Ete Jet takariviin – tammojen EM-lähdön lähtöradat ja osallistujat selvillä
Suomessa syntyneitä tammojen EM-lähdössä edustaa Harri Koivusen valmentama Fortunewheelgarden, joka arvottiin radalle yksi. Hanna Lepistön valmentama Ete Jet edustaa synnyinmaatansa Italiaa, ja se starttaa matkaan takarivistä Santtu Raitalan ohjastamana radalta yhdeksän.
Ruotsia EM-lähdössä edustavat Daim Brodda, Betting Pacer, La Yuca, S.G.Empress ja Jennifer Sisu. Voittaja palkitaan miljoonalla kruunulla.
Solvallassa keskiviikon päälähtönä toimii 1,5 miljoonan kruunun ensipalkinolla ajettava Margareta Wallenius-Klebergs Pokal. Siinä suurimmat katseet kerää ykkösradalta liikkeelle avaava Elitloppet-kakkonen Dream Mine.
Tammojen EM-lähtölista
1 Fortunewheelgarden / Olli Koivunen
2 Daim Brodda / Eirik Höitomt
3 Clarissa / Alessandro Gocciadoro
4 Betting Pacer / Björn Goop
5 La Yuca / Örjan Kihlström
6 Skylight / Magnus Teien Gundersen
7 S.G.Empress / Rikard N Skoglund
8 Celiaz / Carl Johan Jepson
9 Ete Jet / Santtu Raitala
10 Monalisa B.R. / Tom Erik Solberg
11 Jennifer Sisu / Magnus A Djuse
12 Meghan B.R. / Johan Untersteiner