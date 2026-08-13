Fortunewheelgarden pääsee Solvallassa matkaan loistoasemista.
Fortunewheelgarden pääsee Solvallassa matkaan loistoasemista.Kuva: Pekka Salonen
Ulkomaat

Fortunewheelgardenille rata yksi, Ete Jet takariviin – tammojen EM-lähdön lähtöradat ja osallistujat selvillä

Tammojen Euroopan mestaruuslähtö ajetaan Solvallassa keskiviikkona 19. elokuuta.
Julkaistu

Suomessa syntyneitä tammojen EM-lähdössä edustaa Harri Koivusen valmentama Fortunewheelgarden, joka arvottiin radalle yksi. Hanna Lepistön valmentama Ete Jet edustaa synnyinmaatansa Italiaa, ja se starttaa matkaan takarivistä Santtu Raitalan ohjastamana radalta yhdeksän.

Ruotsia EM-lähdössä edustavat Daim Brodda, Betting Pacer, La Yuca, S.G.Empress ja Jennifer Sisu. Voittaja palkitaan miljoonalla kruunulla.

Solvallassa keskiviikon päälähtönä toimii 1,5 miljoonan kruunun ensipalkinolla ajettava Margareta Wallenius-Klebergs Pokal. Siinä suurimmat katseet kerää ykkösradalta liikkeelle avaava Elitloppet-kakkonen Dream Mine.

Tammojen EM-lähtölista

1 Fortunewheelgarden / Olli Koivunen

2 Daim Brodda / Eirik Höitomt

3 Clarissa / Alessandro Gocciadoro

4 Betting Pacer / Björn Goop

5 La Yuca / Örjan Kihlström

6 Skylight / Magnus Teien Gundersen

7 S.G.Empress / Rikard N Skoglund

8 Celiaz / Carl Johan Jepson

9 Ete Jet / Santtu Raitala

10 Monalisa B.R. / Tom Erik Solberg

11 Jennifer Sisu / Magnus A Djuse

12 Meghan B.R. / Johan Untersteiner

Fortunewheelgarden pääsee Solvallassa matkaan loistoasemista.
Ete Jet mukaan tammojen EM-lähtöön – ”Kesän ajan osallistuminen on ollut mielessä"
Fortunewheelgarden pääsee Solvallassa matkaan loistoasemista.
Myös Fortunewheelgarden mukaan tammojen EM-lähtöön – ”Hyvän lähtöradan sattuessa sitkeä seuraamaan muita kovassakin matkavauhdissa"
Fortunewheelgarden
Ete Jet
Tammojen Euroopan Mestaruus
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