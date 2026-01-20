Täyskäännös: Uumajassa ajetaan sittenkin sunnuntaina, hevosten oireiden syyksi epäillään muuta kuin herpestartuntaa

Uumajan radalla todettiin sunnuntaina iltapäivällä hevosten sairastumisia hermostollisin oirein yhdessä tallissa. Oireet viittasivat EHV-herpesviruksen aiheuttamaan sairauteen. Hevosista otettiin näytteitä, ja tuloksia odotettiin saatavan aikaisintaan tiistaina.

"Oireiden perusteella ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että sairastumiset johtuisivat virusperäisestä EHV-taudista", Svensk Travsportin tiedotteessa maanantaina kerrottiin.

Epäiltyjen tartuntatapausten vuoksi Uumajan radan tallialue on suljettu. Uumajan radan tiedotteessa todettiin: "Karanteenin aikana hevosia ei saa viedä pois tallialueelta, eikä sinne saa tuoda uusia hevosia. Uumassa piti ajaa tulevana sunnuntaina GS75-ravit. Ne on siirretty Sundsvalliin Bergsåkerin radalle." Uumajasta on 263 kilometriä Sundsvalliin.

Ensimmäiset tulokset tulivat tiistaina aamupäivällä, ja päätös peruttiin. ST tiedotti, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä hevosten sairastumiset eivät johdu tartuntataudista. Oireet johtuivat todennäköisimmin sähköviasta tallissa. Parin karsinan rakenteista sai sähköiskuja. Umåkerin tallit pysyvät kuitenkin eristettyinä, kunnes syy lopullisesti varmistuu, ja testitulokset ovat saapuneet. Sunnuntain GS75-ravit ajetaan Umåkerissa, ja siirto Bergsåkeriin perutaan.

Jonna Irri ihmetteli jo maanantaina, miksi siirtopäätös tehtiin, ennen kuin mitään tuloksia oli saatu. Irri oli asiassa oikeassa.

"Kun näin videon hevosista, niin vähän ihmetytti koko homma. En ole mikään asiantuntija, mutta EHV-oireilta ne eivät näyttäneet, enemmän sähköshokeilta. Turhaan hätäiltiin", Jonna Irri kertoi tiistaina.

Uumajan sunnuntain GS75-ravien ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona aamulla.

