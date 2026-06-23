Ville Karhulahti loukkaantui kolarissa – "Tuntuu kuin olisin jäänyt junan alle"

Kolari tapahtui Färjestadin neljännessä lähdössä, kun takajoukoissa juosseet Karhulahden Jayhawk ja Daniel Gustafssonin Starship S.S. törmäsivät toisiinsa. Karhulahti paiskautui radan pintaan. Hän pääsi radan tiedotteen mukaan jaloilleen, mutta vietiin ambulanssilla sairaalaan tarkastukseen. Hevoset saatiin kiinni, ja ne selvisivät todennäköisesti pintanaarmuilla.

Aftonbladetin Trav365- toimitus tavoitti Karhulahden ensimmäisenä tiistaina aamupäivällä.

"Lähdön aikana olimme toisella radalla. Sisäpuolella ollut hevonen puolsi äkkiä ulospäin. En tiedä, halusiko se tallialueelle. Vika oli hevosen, ei kuskin. Sen jälkeen lensin kärryiltä", Karhulahti sanoi Trav365:lle. Gustafsson sai 1500 kruunun sakon ja kahden viikon ajokiellon tapahtuneesta.

"Olen edelleen sairaalassa. Olo on todella kivulias, mutta saan kipulääkkeitä. En osaa sanoa, kuinka kauan joudun olemaan täällä. Minut on röntgenkuvattu kaksi kertaa vielä tänään. Toivottavasti saan pian puhua lääkäreiden kanssa tilanteesta."

"Minut kuvattiin heti eilen, kun tulin tänne. Minulla on kaksi murtumaa nilkassa, ja se on kipsattu. Sitten on murtunut useita kylkiluita, joista on tullut pisto keuhkoon. Juuri nyt tuntuu kuin olisin jäänyt junan alle."

Ville Karhulahden valmennuslistoilla on 15 hevosta.

"Meillä on hyvä henkilökunta, ja toiminta menee sujuvasti eteenpäin. Katsotaan sitten, kun pääsen kotiin, mitä minä voin tehdä."