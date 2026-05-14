Tamma Diva Ek voitti, ori Keep Asking sijoittui toiseksi.
Diva Ek ja Alessandro Gocciadoro veivät Finlandia-Ajon 2026.Kuva: Jarno Unkuri
Uutiset

37 kilpailijaa tiesi Diva Ekin voiton 7 oikein -kesäkisassa

Suurkilpailujen voittajia ennakoiva Hevosurheilun ja 7 oikein -lehtien kesäkilpailu käynnistyi Finlandia-Ajossa.
Julkaistu

Yhteensä vastauksia tuli 273, joista 37:ssä oli arvioitu tamma Diva Ekin voittavan.

Kilpailun voittaakseen pitää saada eniten oikeita voittajia. Tehtävä on haastava, sillä voittajat piti veikata ennen kuin kuuden viimeisen kilpailun osanottajia oli tiedossa.

Seuraava osakilpailu on Elitloppet 31.5.

Tasapisteisiin päädyttäessä ratkaisee arpa. Palkintona voittaja kuittaa VIP-paketin Suureen Suomalaiseen Derbyyn Vermossa 15. elokuuta. Viisi seuraavaksi sijoittunutta kuittaa Hevosurheilun tuotepaketin.

Tamma Diva Ek voitti, ori Keep Asking sijoittui toiseksi.
Suurkilpailuvoittajia seulova 7 oikein -kilpailu palkitsee ravitietäjän
lukijakilpailu
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi