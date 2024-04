Alle 1.10-vauhtia viimeksi kiitänyt tamma Finlandia-ajoon

Goopin ensimmäinen Finlandia-ajon voitto tuli vuonna 2010 oman tallin Quarcio du Chenellä, jonka valmentajana toimi isä Olle Goop. 2012 Goop ohjasti Lutfi Kolgjinin Sebastian K:n voittoon. 2019 hän ajoi Timo Nurmoksen Readly Expressin ykköseksi.

Betting Pacer tuo Finlandiaan vauhdikasta tammaenergiaa. Se kiri vakuuttavasti ykköseksi Solvallassa maaliskuun loppupuolella Stoeliten-lähdössä. Takarivistä startannut Maharajahin tytär juoksi huipputuloksen 09,8a/1609.

"Betting Pacer on kehittynyt reippain askelin, ja lähdemme tosissamme menestymään isoja vastaan", Björn Goop kertoo Vermon tiedotteessa.

"Tamma on aivan valtavan nopea, joten maili on varmasti paras matka. Esimerkiksi eturivistä se voi saada keulan melkein ketä tahansa vastaan. Kutsu tuli sopivan ajoissa, ja minulla on suunnitelma. Kiva tulla taas Vermoon, joka on ollut merkittävä paikka urallani. Sinne on aina mukava tulla! Otetaan hyvin todennäköisesti mukaan muitakin hevosia Vermoon 75-karsintoihin yrittäen Elitloppet-viikonlopun finaaleihin."

"Tulemme Vermoon sillä mielellä, että Betting Pacer antaa melkoisen näytön. Se meni ennätyksen viime vuonna mailin radalla Tingsrydissä, ja tamma on meistä kehittynyt lisää siitä hetkestä. Solvallassa se meni kierrellen 09,8 kengät jalassa. Toki vauhdinjako oli suotuisa, mutta tyyli oli tosi hyvä. Björnin ajatus on startata Bollnäsissa 26. päivä valmistava startti. Viime vuonna tamma meni ennätyksensä nimenomaan 10 päivän starttivälillä. Vermossa riisutaan sitten kengät ensimmäistä kertaa tällä kaudella ja silloin jysähtää, toivottavasti!"

Finlandia-ajo

sunnuntaina 5.5.

1609m – 1. palk. 110 000 euroa

Kutsutut hevoset:

Hail Mary (Daniel Redén)

Stoletheshow (Frode Hamre)

Vivid Wise As (Alessandro Gocciadoro)

Global Withdrawl (Matias Salo)

Staro Mack Crowe (Katja Melkko)

Betting Pacer (Björn Goop)

Hevosurheilu: Staro Mack Crowe myös Finlandia-ajoon

Vermon tiedote

Finlandia-päiväkirja, osa 8