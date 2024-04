Staro Mack Crowe myös Finlandia-ajoon – “Ei suljeta pois Elitloppetiakaan”

Kutsun sai Katja Melkon valmentama ja Staro International AB:n sekä Väsby Häst AB:n omistama 5-vuotias Staro Mack Crowe, joka kutsuttiin viime viikolla myös Seinäjoki Raceen.

Staro Mack Crowe on voittanut urallaan jo kolme 600 000 kruunun palkintoa. Se voitti Prix Readly Expressin Solvallassa ja sijoittui Sprintermästarenissa toiseksi ja UET Grand Prix’ssä kolmanneksi.

”Mukavaa päästä taas Finlandiaan”, ohjastaja Jorma Kontio iloitsee Vermo Areenan tiedotteessa.

”Se on kunniatehtävä, ja pärjäämäänkin tullaan. Staro Mack Crowe oli tosi hyvän tuntuinen kauden avauksessa, ja ori voi mennä vielä lujaa tällä kaudella.”

Samoilla linjoilla on myös Janne Soronen valmennustiimistä.

”Staro Mack Crowe on varmasti tallimme paras lyhyellä matkalla, vaikka High On Pepperkin on raju hevonen”, Soronen näkee.

”Staro on treenannut mahtavasti talvella, ja odotamme kautta unelmoiden isoista asioista. Avausstartti oli myös tosi hyvää menoa 09-lopetuksineen, kun treeneissä ei oltu ajettu vielä kovinkaan kovia vauhteja. Viime vuonna ori esimerkiksi meni kaksi kisaa samana päivänä upeasti Sprintermästarenissa, joten ei suljeta pois Elitloppetiakaan.”

Finlandia-ajoon on ennen Staro Mack Crowea kutsuttu Hail Mary, Stole The Show, Vivid Wise AS ja lauantain Helsinki-ajon voittaja Global Withdrawl.