Amatööriohjastajien SM 2026 Ylivieska
Jani Ripatti, Marko Hautamäki ja Jere Ala-Korpi keräsivät Ylivieskasta suurimmat pistepistesaaliit. Kuva: Kreeta Kulo
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Amatööriohjastajien SM-finaalit käyntiin tasaisissa merkeissä – Marko Hautamäki kärjessä avauspäivän jälkeen

Kärkiviisikko on Ylivieskan neljän osalähdön jälkeen kuuden pisteen sisällä.
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Parhaiten avauspäivänä onnistui Marko Hautamäki, joka ohjasti voiton, kolmossijan, viitossijan ja kuutosen. Voitto tuli heti ensimmäisessä osalähdössä Sunspiritillä.

Viimeiset neljä osalähtöä ajetaan 25.10. Kuopiossa.

Pistetilanne neljän osalähdön jälkeen

1. Marko Hautamäki 41

2. Jere Ala-Korpi 38

3. Jani Ripatti 36

4. Teemu Keskitalo 35

4. Jesper Östman 35

6. Milla Markkanen 30

6. Mira Oksakari 30

8. Toni Ripatti 29

9. Tapio Hoikka 24

9. Marko Majaniemi 24

9. Arna Ruohomäki 24

12. Janne Lukkari 16

Amatööriohjastajien SM 2026 Ylivieska
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