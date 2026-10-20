Amatööriohjastajien SM-kilpailu ratkeaa sunnuntaina Kuopiossa neljällä lämminverilähdöllä – kylmäveristen sarja peruttiin
Sunnuntaina Kuopiossa ratkotaan amatööriohjastajien Suomen mestaruus. Ravien sarjatarjonnassa finaalilähdöiksi oli kaavailtu lämminveristen jaettava sarjaa ja kylmäveristen tasoitusajoa, joista toivottiin nousevan kasaan viimeiset neljä osalähtöä.
Lämminveristen jaettavaan sarjaan ilmoitettiin 48 hevosta, kylmäverilähtöön hevosia ilmoitettiin 9. Kuopion ravirata käytti jo etukäteen ilmoittamansa option kylmäverisarjan perumisesta, kun lähtöön ei saatu 12 hevosta.
”Kovasta yrittämisestä huolimatta kylmäverilähtöä ei saatu täydeksi, joten finaalilähdöt ajetaan lämminverilähtöinä. Kylmäverisarjan tullessa täyteen olisimme ajaneet sen ylimääräisenä”, Kuopion raviradan toimistosihteeri Kirsi Räty kertoo.
Finaaliosalähdöt ajetaan sunnuntaina ravien lähtöinä 2, 3, 5 ja 7. Ilmoitetut hevoset on arvottu ohjastajille.
”Alueen valmentajat olivat aidosti innostuneita amatöörien finaalilähdöistä. Mahtavaa tukemista heiltä kilpailulle”, Räty kiittää.
Viime sunnuntaina Ylivieskassa ajetun avauspäivän jälkeen SM-finaalissa kärkipaikalla on Marko Hautamäki 41 pisteellä. Toisena on Jere Ala-Korpi 38 ja kolmantena Jani Ripatti 36 pisteellä.
Ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä
Pistetilanne neljän osalähdön jälkeen
1. Marko Hautamäki 41
2. Jere Ala-Korpi 38
3. Jani Ripatti 36
4. Teemu Keskitalo 35
4. Jesper Östman 35
6. Milla Markkanen 30
6. Mira Oksakari 30
8. Toni Ripatti 29
9. Tapio Hoikka 24
9. Marko Majaniemi 24
9. Arna Ruohomäki 24
12. Janne Lukkari 16