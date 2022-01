Amérique-pakka levällään

Suosikkinelikko on 4-9-10-17, missä järjestyksessä hyvänsä, kun Prix d'Amérique 2022:een on viitisen tuntia. Etonnantiin uskotaan vahvimmin. Hohneck, Flamme du Goutier ja Davidson du Pont ovat mukana peleissä.

Face Time Bourbonin poisjäännistä oli seurauksena suuri epätietoisuus ja se näyttää vallitsevan yhä.

Etonnantin valmentaja Richard Westerink luottaa omaansa kuin vuoreen, mutta hän sanoo myös, että vaikka Etonnantin isä, yli viisi miljoonaa tienannut Timoko oli jokaisessa Prix d'Amérique-yrityksessään 120prosenttisessa kunnossa, se ei koskaan saavuttanut ykkössijaa. Etonnantin viimeisin suoritus ja sija 8 Bordeaux'ssa mietityttää, mutta Westerink vakuuttaa kaiken olevan hyvin. Hevosella ajettiin oikeastaan vain loppusuora. Se lähti 50 metrin takamatkalta 2650 metrille, juoksi oikeassa kierroksessa takajoukoissa, kaikki kengät jalassa ja teki silti rataennätyksen 12,1. LeTrotin video Bordeaux'n GP de l'Hiveristä.

Selvästi nousussa oleva nimi on Prix de Cornulierin voittaja tamma Flamme du Goutier. Jos Flamme voittaisi tänä vuonna Amériquen, se olisi historian neljän hevonen, joka on pystynyt samaan. Viimeisin tuplan tehnyt on Jag de Bellouet vuonna 2005, ja aiemmat nimet Bellino vuosina 1975 js 1976, Tidalium Pelo 1972 ja Masina 1961. Tamman edellisestä kärrylähdön voitosta on aikaa o yli vuosi, mutta se oli hyvin vakuuttava, kuten näkyy LeTrotin Prix de Lillen voittovideolla 10.1.2021

Valmentaja Thierry Duvaldestin kertoo, että tammalla ei ole erityisemmin tähdätty Amériqueen, mutta kilpailuun osallistutaan, koska kunto on nousussa. Tammaa ajaa poika Théo Duvaldestin.