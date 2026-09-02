Antti Lehtisalo: ”Hevosalan ensi vuoden rahoituksessa katsottava miten kokonaisuus toimii”

Maa- ja metsätalousministeriö kertoi tiistaina ensi vuoden talousarvioesityksestä, että hevostalouden siirtymävaiheen siltarahoitukseen osoitetaan 4 miljoonaa euroa rahapeliuudistuksen heinäkuulle siirtymisen vuoksi. Suomen Hippoksessa ynnättiin budjettiriihen jälkeen hevosalan rahoituksen olevan näin ollen ensi vuonna 28 miljoonan euron tasolla.

”Meille osoitettiin nyt tämän verran ja sen mukaanhan meidän on toimittava”, Suomen Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo sanoo.

Mahdollista kuitenkin on, että jonkin suuruinen lisärahoitus hevosalalle olisi tulossa, mutta se on ministeriön päätösvallassa.

Mikäli hevosalan rahoitus jäisi 28 miljoonan euron tasolle, tiedossa olisi pudotusta kuluvan vuoden numeroihin. Vaikka budjettipohja vuodelle 2026 oli 27,2 miljoonaa euroa, tämän vuoden hevosalan rahoitus on kaikkiaan 32 miljoonan euron kokoluokassa. Maakuntaratojen palkintotukea tästä oli 18 miljoonaa ja kesäratojen palkintotukea suomenhevosten ylimääräinen palkintotuki huomioiden yli 1,3 miljoonaa.

Aiemmin tänä vuonna Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo on sanonut, että 30 miljoonan euron kokonaistaso täytyy pystyä pitämään.

”Kuten eilisessä tiedotteessakin oli, olemme tietysti tyytyväisiä siihen, että vuoden 2027 rahoitus korjattiin kehysriihestä ylöspäin”, Lehtisalo toteaa. ”Mutta se mikä on edelleen ratkaistavissa tässä loppusyksystä ja mikä mainittiin valtioneuvoston ulostulossa, että seuraavassa varmaan marraskuulle ajoittuvassa tarkastelussa pitää katsoa vuodet 2028-2029 (ja 2030) eli ylimenokauden rahoitus. Se on kriittinen vaihe ennen kuin olemme puhtaimmillaan lisenssimarkkinassa ja peliyhtiö on täydessä toiminnassa. Eli ei voi sanoa, että huolissaan ollaan, mutta nämä ovat asioita, jotka täytyy ratkaista.”