Antti Lehtisalo: ”Muutoksesta ei tule merkittäviä lisäkustannuksia organisaatiolle”

Suomen Hippos julkisti torstai-iltapäivällä varsinaisen uutispommin. Toimitusjohtajaksi tulee 5.5. alkaen Tomi Himanka, ja Minna Mäenpää jatkaa kehitysjohtajana.

Kulisseissa asiaa on valmisteltu Hippoksen puheenjohtajan Antti Lehtisalon mukaan jo pitkään.

”Keskeinen asia tietysti on, että meillä pitää olla valmius lähteä uuteen tilanteeseen”, hän taustoittaa Hevosurheilulle viitaten 1.7.2027 avautuvaan rahapelaamisen lisenssimarkkinaan. Suomen Hippos lähtee siihen yhdessä Ruotsin ATG:n kanssa perustamallaan peliyhtiöllä.

”Siihen tämä liittyy, mutta enempää en lähde asiaa tässä vaiheessa avaamaan. Minnan toimintaan ollaan oltu kaikin puolin tyytyväisiä, nyt ajatellaan niitä tehtäviä, joita on edessä. Meillä on 1.7.2027 peliyhtiö, markkinointiyhtiö, Hippos ja raviradat uudessa tilanteessa. Sen kokonaisuuden pitää toimia.”

Hevosala elää tällä hetkellä haastavia aikoja, ja viime vuodesta rahoitus pieneni täksi vuodeksi 1,9 miljoonalla eurolla. Onko Hippoksella varaa palkata tässä tilanteessa uusi johtaja?

”Lähtökohta on, että muutoksesta ei tule merkittäviä lisäkustannuksia organisaatiolle”, Lehtisalo vakuuttaa.

Minna Mäenpäällä on ollut suuri rooli alan edunvalvonnassa ja yhteydenpidossa valtiovaltaan. Tulevaan työnjakoon Himangan ja Mäenpään kesken Antti Lehtisalo ei ota vielä kantaa.

”Himanka aloittaa tehtävässään 5.5. Tehtävänkuvia vasta rakennetaan, ja niiden kanssa tullaan ulos lähiviikkoina.”