Arpa heitti Pikkupelimannin suosikit ulkoradoille – Kaustisen raviviikonlopun lähtölistat valmistuivat

Perjantaina Kaustisen Toto65-ravien päälähtöinä toimivat 4-vuotiaiden suomenhevosten Pikkupelimanni sekä 5-vuotiaiden lämminveristen Isla-ajo.

Pikkupelimannissa karsinnat jäivät vähäisen hevosmäärän vuoksi ajamatta, joten kilpailu ajetaan suoraan kymmenen hevosen voimin 15 000 euron ensipalkinnolla. Lähtörata-arvonta toi suurkilpailuun lisäjännitystä, kun etukäteissuosikit Unelmavävy ja Marian Myrsky arvottiin eturivin uloimmille paikoille.

Kaksikon ykköshaastajiksi voi nimetä viitosradalta kiihdyttävän Kommelluksen sekä kolmosradalta avaavan Arvon. Seppo Suuroselta perinteikkäässä ikäkausikilpailussa nähdään peräti kolme hevosta, kun Marian Myrskyn ja Arvon lisäksi kakkosradalta lähtevä Rafaelo tulee Suurosen tallista.

2120 metrin tasoitusajona juostavassa Isla-ajossa tammat saavat 20 metriä hyvitystä. 15 000 euron ensipalkinnolla juostavassa lähdössä suosikeiksi nousevat paalulta avaavat Mint Match, Vivillion ja Ginza. Oriita ja ruunia lähtöön ilmoitettiin vain kolme, Overhead Panel, Arctic Emerald ja Västerbo Gute.

Lauantaina raviviikonloppu huipentuu Toto75-kierroksen kuudentena kohteena juostavaan avoimeen Festivaali-ajoon. Siinä kuumimmat etukäteissuosikit ovat Goodwin Zet, Charmant de Zack ja näille kampoihin pistävä Star Photo S.

Perjantain ravien lähtölistat löydät täältä

Lauantain ravien lähtölistat löydät täältä