Hevosurheilu- ja 7 Oikein -lehden asiakaspalvelu paranee, muista myös OmaPalvelu
Aikaisemmin asiakaspalvelu oli avoinna vain kello 12–17. Nyt se avautuu jo kello 8. Muutoksen yhteydessä asiakaspalvelun henkilöresursseja lisättiin, ja senkin johdosta asioinnin pitäisi sujua entistä juohevammin. Asiakaspalvelussa voi myös asioida sähköpostitse. Osoite on tilaukset@hevosurheilu.fi.
Useimmat tilausasiat hoituvat myös OmaPalvelussa, joka on auki 24/7. Osoitteessa oma.hevosurheilu.fi voi esimerkiksi ilmoittaa paperilehden jakeluvirheestä, tarkistaa omien tilaustensa voimassaolon tai laskunsa, päivittää tilaajatietonsa, tehdä väliaikaisen osoitteenmuutoksen tai jakelun keskeytyksen tai jättää juttuvinkin toimitukselle.
Huomionarvoista on, että asiakaspalvelu hoitaa vain tilauksiin, jakeluun ja lukuoikeuksiin liittyviä asioita. Lehtien sisältöön liittyvissä asioissa tulee laittaa sähköpostia osoitteeseen hevosurheilu@hevosurheilu.fi tai henkilöstön suoriin osoitteisiin (etunimi.sukunimi@hevosurheilu.fi). Henkilöstöön voi myös olla yhteydessä puhelimitse, yhteysteidot löytyvät 'Yhteystiedot'-sivulta.