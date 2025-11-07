Hevosurheilu- ja 7 Oikein -lehden asiakaspalvelu paranee, muista myös OmaPalvelu

Useimmat tilausasiat hoituvat myös OmaPalvelussa, joka on auki 24/7. Osoitteessa oma.hevosurheilu.fi voi esimerkiksi ilmoittaa paperilehden jakeluvirheestä, tarkistaa omien tilaustensa voimassaolon tai laskunsa, päivittää tilaajatietonsa, tehdä väliaikaisen osoitteenmuutoksen tai jakelun keskeytyksen tai jättää juttuvinkin toimitukselle.