Benjamin Evo vaihtoi omistajaa polkuhintaan - palaa Ruotsiin

Veijo Heiskasen ja vuoden 2017 Suomen Derby-voittajan Benjamin Evon tiet erosivat vuosi sitten keväällä oriin siirryttyä Håkan K Perssonille. Tammikuun lopussa hevonen palasi takaisin Heiskaselle, joka oli muuttanut syksyllä Suomeen.

Vanhan hankosidevamman uusiutumisen takia omistaja Stall Loke eli Tomas Lantz päätyi kuitenkin nyt luopumaan hevosesta, ja se ilmoitettiin Traveran nettihuutokauppaan siitosoriiden kategoriaan. Ori vaihtoi viime sunnuntaina omistajaa 30 000 kruunulla eli noin 3000 eurolla.

Ostaja Beata Persson on Åbyn raviradan B-valmentaja, jolla on listallaan kolme 2-vuotiasta valmennettavaa. Niistä kaksi on omia kasvatteja, joten oletettavasti Benjamin Evolle löytyy siitoskäyttöä omasta takaa. Kilpaurankaan ei tarvitse välttämättä olla ohi. ”Mutta tälle kesälle sillä ei pääse starttiin”, edellinen valmentaja Veijo Heiskanen varoitti jo ennen huutokauppaa.

Suomeen Traveran huutokaupasta ostettiin kaksi hevosta. Tenho Palmroos osti 50 000 kruunulla 7-vuotiaan Global Warriorin, jonka ennätys on 11,4 ja voittosumma noin 70 000 euroa. Ruuna on kilpaillut koko uransa Johan Untersteinerilta. Timo Niemelä osti 46 000 kruunulla 3-vuotiaan aloittelijan Pippi Tooman (Broadway Hall). Ensimmäiset kolme starttia Jevgeni Ivanovilta eivät ole vielä sanottavaa menestystä tuoneet.