Better Leader ja Ville Koivisto
Better Leader oli omaa luokkaansa Kymenlaakso-ajon karsinnoissa.Kuva: Jari Heikkinen
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Better Leader voltin ykkösradalta Kymenlaakso-ajon finaaliin

Vuoden 42. raviviikon pääravit ajetaan lauantaina Kouvolassa.
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Kouvolan ravilauantai huipentuu 3-vuotiaiden lämminveristen Kymenlaakso-ajon finaaliin, jonka karsinnat ravattiin viime torstaina. 40 000 euron ensipalkinnolla ajettavan finaalin suursuosikki on Kriterium-voittaja Better Leader, joka starttaa finaaliin takamatkan ykkösradalta.

Muut karsintavoittajat tulivat paalulta. Kadima avaa finaalissa liikkeelle ykkösradalta, No Limit Heaven kakkosradalta ja Total Effect kolmosradalta.

Kymenlaakso-ajon finaalista karsiutuneille tarkoitettuun lohdutuslähtöön ilmoitettiin yhdeksän hevosta. Siinä suosikeiksi nousevat Koli Hills, Miss White Gold ja Reason To Rock. Lähtö ravataan Toto75-kohteiden ulkopuolella.

T75-kierroksen helmiin lukeutuu myös Lasse Heikarin muistoajo, missä suosikki Boscon Visa arvottiin takamatkan takariviin.

Lämminveristen pronssidivisioonakarsinnassa kauden avausvoittoa jahtaa viimesyksyinen Derby-kolmonen Where’s The Party. Se starttaa 2100 metrin ryhmäajoon viitosradalta.

Kouvolan 17.10. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä.

Kymenlaakso-ajo

1 Kadima / Ari Moilanen

2 No Limit Heaven / Tuomas Pakkanen

3 Total Effect / Tino Keväänranta

4 Fire / Olli Koivunen

5 Rockforest Indium / Esa Holopainen

6 Callela Cool One / Iikka Nurmonen

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7 Better Leader / Ville Koivisto

8 Yevida Point / Jukka Torvinen

9 Stonecapes Zoe / Hannu Torvinen

10 Arctic Greetta / Pekka Korpi

11 Scudetto / Tommi Kylliäinen

12 Zeussin / Elina Leinonen

Better Leader ja Ville Koivisto
Kymenlaakso-ajon karsinnat ajettu – Better Leader jälleen muita parempi
Kymenlaakso-Ajo
Better Leader
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