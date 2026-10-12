Better Leader voltin ykkösradalta Kymenlaakso-ajon finaaliin
Kouvolan ravilauantai huipentuu 3-vuotiaiden lämminveristen Kymenlaakso-ajon finaaliin, jonka karsinnat ravattiin viime torstaina. 40 000 euron ensipalkinnolla ajettavan finaalin suursuosikki on Kriterium-voittaja Better Leader, joka starttaa finaaliin takamatkan ykkösradalta.
Muut karsintavoittajat tulivat paalulta. Kadima avaa finaalissa liikkeelle ykkösradalta, No Limit Heaven kakkosradalta ja Total Effect kolmosradalta.
Kymenlaakso-ajon finaalista karsiutuneille tarkoitettuun lohdutuslähtöön ilmoitettiin yhdeksän hevosta. Siinä suosikeiksi nousevat Koli Hills, Miss White Gold ja Reason To Rock. Lähtö ravataan Toto75-kohteiden ulkopuolella.
T75-kierroksen helmiin lukeutuu myös Lasse Heikarin muistoajo, missä suosikki Boscon Visa arvottiin takamatkan takariviin.
Lämminveristen pronssidivisioonakarsinnassa kauden avausvoittoa jahtaa viimesyksyinen Derby-kolmonen Where’s The Party. Se starttaa 2100 metrin ryhmäajoon viitosradalta.
Kouvolan 17.10. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä.
Kymenlaakso-ajo
1 Kadima / Ari Moilanen
2 No Limit Heaven / Tuomas Pakkanen
3 Total Effect / Tino Keväänranta
4 Fire / Olli Koivunen
5 Rockforest Indium / Esa Holopainen
6 Callela Cool One / Iikka Nurmonen
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7 Better Leader / Ville Koivisto
8 Yevida Point / Jukka Torvinen
9 Stonecapes Zoe / Hannu Torvinen
10 Arctic Greetta / Pekka Korpi
11 Scudetto / Tommi Kylliäinen
12 Zeussin / Elina Leinonen