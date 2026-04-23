Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Betting Pacer seitsemäs Finlandia-Ajoon kutsuttu – "Tällä kertaa ajetaan ilman kaikkia kenkiä"

Finlandia-Ajon voittaja saa 100 000 euron ensipalkinnon lisäksi kutsun Elitloppettiin.
Julkaistu

Björn Goopin valmennuksesta 10. toukokuuta juostavassa Finlandia-Ajossa nähdään Betting Pacer. 9-vuotias tamma osallistuu Finlandia-Ajoon jo kolmatta kertaa urallaan. Viime vuonna se sijoittui kisan kakkoseksi.

Betting Pacerin ennätys on maililta 09,0. Viime startissaan se lopetti parasta vauhtia toiseksi.

"Betting Pacer tuntuu todella hyvältä. Tamma teki huippujuoksun viimeksi Jägersrossa", Björn Goop kehuu Vermon julkaisemassa tiedotteessa.

"Ajamme Betting Pacerilla vielä yhden kilpailun tulevana lauantaina Örebrossa. Siellä on huono lähtörata kahdeksan, joten se startti ajetaan kengät jalassa ja säästetään kaikki kiriruuti Finlandiaan”, hän jatkaa.

Betting Pacerin omistaa Mbg I Sydost AB. Hevosen hoitaja on suomalainen Iida Lind.

"Tällä kertaa Betting Pacerilla ajetaan Finlandia-Ajossa ilman kaikkia kenkiä", Goop ennakoi.

Lähde: Vermon tiedote

Finlandia-Ajoon kutsutut hevoset

Combat Fighter
High on Pepper
Massimo Hoist
Diva Ek
Keep Asking
Mellby Knekt
Betting Pacer

logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi