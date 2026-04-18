Kuudes Finlandia-kutsu Timo Nurmoksen talliin

Kuudes Finlandia-Ajoon 2026 kutsuttu hevonen on Timo Nurmoksen valmentama ruotsalainen Mellby Knekt. Hevonen nähtiin viime vuonna Elitloppetissa, ja tämäkin vuosi on alkanut lupaavasti. Viime kilpailussaan maaliskuussa ruuna lopetti 06-kyytejä kirien toiseksi.

"Tämä kausi on alkanut juuri niin kuin olen toivonut, jopa paremmin", valmentaja Timo Nurmos kehuu Vermo Areenan tiedotteessa.

"Viime startissaan Mellby Knekt oli hienompi kuin koskaan, mutta ohjastaja Magnus Djusen mukaan se hävisi hänen uinahdukseensa. Hevonen tuntui niin hyvältä, ettei hän ymmärtänyt voivansa hävitä. Lähdön voittaja lopetti kuitenkin 07-kyytiä, ja vaikka Mellby Knektin lopetus oli takasuoralta alkaen 06-vauhtia, niin enää ei ehditty ohi."

7-vuotiaalla Mellby Knektillä on urallaan vain 23 kilpailua, joista 13 voittoa. Ennätys 09,6 on melko tarkalleen vuoden takaa.

"Mellby Knektillä voi tavoitella tällä kaudella ihan mitä vain suurkilpailuja. Ensi talven Prix d'Amériqueen ei kuitenkaan päästä, kun Mellby Knekt on ruuna", Nurmos sanailee.

Ruotsissa jo useamman vuosikymmenen vaikuttanut Nurmos voitti Finlandia-Ajon vuonna 2019 maailmantähti Readly Expressillä, jota ajoi Vermossa Björn Goop.

Melby Knektiä ajaa tämän vuoden Finlandia-Ajossa Magnus A Djuse.

Lähde: Vermo Areenan tiedote