Uutiset
Bollnäsin Toto64-pelistä Suomeen 95 955 euron potti – näin voittorahat jakaantuivat
Voittoisa systeemi oli jaettu 10 osuuteen.
Bollnäsin perjantai-illan Toto64-pelistä tuli Suomeen 95 955 euron voitto. Voittosysteemi oli kempeleläisen nettipelaajan laatima 283,20 euron hintainen hajoitus, joka oli kohdistettu vain ylimpään voittoluokkaan. Näin 38 382 euron voitto tuli 2,5-kertaisena.
Pelin tekijä jakoi sen10 osuuden porukkapeliksi ja piti itsellään osuuksista kuusi. Muut voittajat olivat nettipelaajia eri puolelta Suomea.
Lähde: Veikkauksen viestintä
Näin voittosysteemin osuudet jakaantuivat
Kempele 6 osuutta, pelintekijä
Ilmajoki 1 osuus
Oulu 2 osuutta
Kuopio 1 osuus