Jessica Sidbäck
Jessica Sidbäck vastasi rivin suurimmasta yllätyksestä 1-prosenttisesti pelatuilla Cocktail Spiritillä.Arkistokuva: Hevosurheilun arkisto
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Bollnäsin Toto64-pelistä Suomeen 95 955 euron potti – näin voittorahat jakaantuivat

Voittoisa systeemi oli jaettu 10 osuuteen.
Julkaistu

Bollnäsin perjantai-illan Toto64-pelistä tuli Suomeen 95 955 euron voitto. Voittosysteemi oli kempeleläisen nettipelaajan laatima 283,20 euron hintainen hajoitus, joka oli kohdistettu vain ylimpään voittoluokkaan. Näin 38 382 euron voitto tuli 2,5-kertaisena.

Pelin tekijä jakoi sen10 osuuden porukkapeliksi ja piti itsellään osuuksista kuusi. Muut voittajat olivat nettipelaajia eri puolelta Suomea.

Lähde: Veikkauksen viestintä

Näin voittosysteemin osuudet jakaantuivat

Kempele 6 osuutta, pelintekijä

Ilmajoki 1 osuus

Oulu 2 osuutta

Kuopio 1 osuus

Jessica Sidbäck
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