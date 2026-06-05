Takuupotti laukesi Jokimaalla – tällaisella systeemillä voitettiin 78 768 euroa
Jokimaan Toto75-pelissä löytyi keskiviikkona ainoastaan yksi täysosuma. Tämä tarkoitti sitä, että ainoalle täysosumalle maksettava 75 000 euron takuupotti laukesi. Taitava ja onnekas pelaaja Pirkanmaalta voitti 57,60 euron hintaisella systeemillään alavoittoineen 78 768 euroa.
Onnea pelaaja tarvitsi avauskohteessa. Hänen varmaksi luottamansa 7 Evartti olisi jäänyt toiseksi ilman Lumettajan loppusuoran laukkaa. Toinen varma 9 Evert Knows taas oli loppusuoralla selityksittä vahvin.
Kahteen lähtöön saatiin isot yllätysvoittajat. Kolmannessa kohteessa voiton vei keulapaikalta Pekka Korven ohjastama ja valmentama 1 Grace Combo, jonka peliosuus kohteen merkeistä oli 1,19 prosenttia. Viidennessä kohteessa yllätysvoittoon kiri Olli Koivusen ohjastama 0,98-prosenttinen 7 Fly By Me.
Lähde: Veikkauksen tiedote
Urjalalaisen nettipelaajan systeemi
7 Evartti (3,6)
2, 7, 8, 10 (9,5)
1, 2, 3 (7,6)
1, 2, 4, 5, 6, 7 (10,11)
1, 6, 7, 8 (4,2)
2, 3, 4, 5 (7,9)
9 Evert Knows (4,2)
576 riviä - 57,60 euroa