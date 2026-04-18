Borups Victory saapuu Seinäjoelle puolustamaan viimevuotista voittoaan
Kahtena edellisvuonna Seinäjoki Racen voittanut Borups Victory on lauantaina 25. huhtikuuta ajettavan suurkisan kymmenes ja samalla viimeinen mukaan kutsuttu hevonen.
Seinäjoki Race toimii samalla Daniel Wäjerstenin valmennettavan 8-vuotiskauden avauslähtönä. Oriin edellinen startti on peräisin joulukuun lopulta Vincennesistä.
48 kertaa urallaan kilpailleen ja 19 kertaa voittaneen Borups Victoryn ansiot koko uralta ovat jo yli 14 miljoonaa kruunua. Viime keväänä ori sijoittui Elitloppetissa viidenneksi ja kaksi vuotta sitten toiseksi.
50 000 euron ensipalkinnolla juostavassa Seinäjoki Racessa Wäjerstenin tallista kilpailee myös Kuiper. Ulkomaalaisvalmentajista lakeuksilla tuplaedustus nähdään myös Johan Untersteinerin ja Daniel Redénin talleista.
Lähtöradat Seinäjoki Raceen arvotaan maanantaina Seinäjoen Ravikeskuksen järjestämässä Facebook-livessä kello 10.
Lähde: Seinäjoen Ravikeskus
Seinäjoki Raceen kutsut hevoset
Massimo Hoist (valmentaja Jukka Hakkarainen, Suomi)
Combat Fighter (Antti Ojanperä, Suomi)
Dancer Brodde (Johan Untersteiner, Ruotsi)
Kuiper (Daniel Wäjersten, Ruotsi)
Need’em (Miika Tenhunen, Suomi)
Star Photo S (Matias Salo, Suomi)
Olly Håleryd (Daniel Redén, Ruotsi)
Karat River (Johan Untersteiner, Ruotsi)
Chestnut (Daniel Redén, Ruotsi)
Borups Victory (Daniel Wäjersten, Ruotsi)