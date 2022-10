Callela Ellen ravasi suurkilpailuvoittoon SE-ajalla – ”Sivuun se näyttää ehkä vähän hassulle”

Hevosenomistajapokaalin finaali lipsahti selvästi ylivauhtiseksi avauslenkin osalta, sillä keulassa ravannut Celosia pisteli 1000 metriä 14,0-vauhdilla.

Keulahevonen oli työnsä tehnyt hyvissä ajoin, ja tuoreet voimat jyräsivät lopussa. Kolmannessa ulkona matkannut Callela Ellen pisteli ylväällä tyylillä parhaaksi ennen perässä kirinyttä Diamond Comboa.

”Tälle se sopi (reipas matkavauhti) hyvin, sillä Callela Ellen on tosi vahva hevonen. Sillä on tosi tyylikäs tyyli mennä. Sivuun se näyttää ehkä vähän hassulle, mutta kyydissä kun istuu, on aika makeantuntuinen heppa”, Santtu Raitala kehui voittajahaastattelussa.

Santtu Raitala vakuuttui Hannu Nivolan kasvattaman Callela Ellenin kyvyistä heti ensitutustumisessa syyskuussa.

”Tästä tulee oikein tosi hyvä heppa. Sitä mieltä olen ollut siitä asti, kun eka kertaa Lahdessa istuin sen kyytiin. Tässä hevosessa on jotain erikoisen hyvää.”

Hevosenhoitaja Johanna Kyläkoski oli raveissa Team Ellenin omistaman Callela Ellenin kanssa.

”Mahtavat on tunnelmat”, Kyläkoski iloitsi. ”Tässä hevosessa on aika paljon samaa kuin Elizassa (Callela, täyssisko), muttei luonnetta onneksi niin paljon.”

Callela Ellen ravasi voittotuloksen 15,7a/2140 metriä, joka on 2-vuotiaiden tammojen SE-tulos kategoriassa 2000 metriä ja yli.

Hevosenomistajapokaalissa kolmanneksi sijoittui Pekka Korven suojatti Dream Combo.

