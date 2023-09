Crepe Match hirmukirillä Derbyn sankariksi – "Ei tätä suurempaa onnistumista ole olemassakaan."

Derby lähti kulkemaan käsikirjoituksen mukaan, kun suosikkina startannut Callela Nelson puolusti ykkösradalta keulapaikan, vaikka Antti Teivainen kannusti Ava Di Alessian lujaa liikkeelle.

Ensin johtavan rinnalle kiersi Corazon Combo, joka sai pian vetoavun eteensä, kun Tuomas Korvenoja ajoi eteenpäin Laxvikens Amiralilla.

Tempo pysyi koko matkan reippaana.

Maalisuoralle kaarruttiin Callela Nelsonin johdolla, mutta maalin lähestyessä alkoi olla selvää, ettei suosikki yllä voittoon.

Moni paranteli ulkoratoja pitkin asemiaan, ja viimeisellä takasuoralla toiseen ulos jäänyt Corazon Combokin löysi kiritilaa. Paras vauhti oli kuitenkin pitkän kirin viidennestä ulkoa tehneellä Crepe Matchilla, joka runttasi vahvasti maaliin saakka. Corazon Combo vastasi vielä hienosti, ja Massimo Hoist puikkasi sisäkautta voittotaistoon, mutta Crepe Match toi valmentajalleen Harri Koivuselle uran toisen ja ohjastaja Olli Koivuselle uran ensimmäisen derbyvoiton.

Olli Koivunen pyrki juhlahumun keskellä kuvailemaan derbyvoiton merkitystä.

”Tämä on ylivoimaisesti tähänastisen urani hienoin päivä ja luulen, että kun joskus lopetan tämä päivä on edelleen se kaikista isoin päivä. Harri (Koivunen) omistaa tämän hevosen yhdessä Salakarin Heikin kanssa, joka on meidän hyvä ystävä ja alusta asti on hevosen kanssa tehty töitä, joten ei tätä suurempaa onnistumista ole olemassakaan."

Karsinnan jälkeen Olli Koivunen nieleskeli pettymystä, kun loistavan juoksun saanut Crepe Match jäi toiseksi. Nyt onnenkyyneeleet olivat lähellä.

"Karsinnan jälkeen olin pettynyt, ja varmasti finaalin jälkeen ymmärtää miksi olin pettynyt. Ollaan tiedetty tämän olevan huippuhevonen ja nyt se näytti sen. Jäätiin lähdössä tosi kauaksi, ja kirissä jouduin nostamaan jopa viidennelle. Loppusuoralla näkyvyys oli heikko, enkä tiennyt yhtään voitetaanko, mutta maalipaalun kohdalla kuulin selostajan julistavan Crepe Matchin voittajaksi.”

Derbyn ensipalkinto oli tänä vuonna 120 000 euroa.